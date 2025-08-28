경남기독문화원, 제7회 경남기독문화상 후보 공모 시작

오는 9월 1일부터 9월 26일까지

목회 문화예술 사회봉사 선교 4개 부문



사단법인 경남기독문화원이 제정한 제7회 경남기독문화상 후보 공모가 시작됐다.

사단법인 경남기독문화원은 28일 경남 도내 기독교인 대상 목회 문화예술 사회봉사 선교 4개 부문 문화상후보공모 요강을 발표했다.

공모 기간은 9월1일부터 26일까지 한 달간 경남 도내서 각 교회 기독 단체를 통해 기독 문화에 열정과 헌신한 후보자를 찾는다.

목회자 평신도 등 신앙에 귀감이 되는 자를 기독연합회와 각 교회 추천을 통해 선정위원회서 선정 절차를 통해 최종 수상자를 결정한다.

자격은 경남에서 10년 이상 활동을 했거나 경남 출신으로 해외에서 10년 이상 신앙 활동을 한자를 대상으로 한다.

지역별 기독연합회와 기관단체를 통해 추천해야 하며 추천서 1통 공적서 1통 이력서 1통을 구비해야 한다. 문의는 창원특례시 성산구 중앙대로 49 서광오피스텔 경남기독문화원으로 하면 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



