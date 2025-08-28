본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경남기독문화원, 제7회 경남기독문화상 후보 공모 시작

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.28 10:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 9월 1일부터 9월 26일까지
목회 문화예술 사회봉사 선교 4개 부문

사단법인 경남기독문화원이 제정한 제7회 경남기독문화상 후보 공모가 시작됐다.

지난해 경남기독문화상 수상 시상식.

지난해 경남기독문화상 수상 시상식.

AD
원본보기 아이콘

사단법인 경남기독문화원은 28일 경남 도내 기독교인 대상 목회 문화예술 사회봉사 선교 4개 부문 문화상후보공모 요강을 발표했다.


공모 기간은 9월1일부터 26일까지 한 달간 경남 도내서 각 교회 기독 단체를 통해 기독 문화에 열정과 헌신한 후보자를 찾는다.

목회자 평신도 등 신앙에 귀감이 되는 자를 기독연합회와 각 교회 추천을 통해 선정위원회서 선정 절차를 통해 최종 수상자를 결정한다.


자격은 경남에서 10년 이상 활동을 했거나 경남 출신으로 해외에서 10년 이상 신앙 활동을 한자를 대상으로 한다.


지역별 기독연합회와 기관단체를 통해 추천해야 하며 추천서 1통 공적서 1통 이력서 1통을 구비해야 한다. 문의는 창원특례시 성산구 중앙대로 49 서광오피스텔 경남기독문화원으로 하면 된다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기