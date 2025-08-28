다날, 국내 최초 '통합 스테이블코인 생태계 구축' 위해 '엑셀라' 파트너사로 선정

통합 결제 비즈니스 전문 기업 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 7,570 전일대비 40 등락률 +0.53% 거래량 6,652,863 전일가 7,530 2025.08.28 10:26 기준 관련기사 비트코퍼레이션, KLPGA 홀인원 달성 박민지에게 AI로봇커피 증정다날, 상반기 영업익 34억 전년비 68%↑다날, 한컴위드와 스테이블코인 전자금융 사업 본격화 전 종목 시세 보기 close 은 블록체인 금융 시장을 주도하기 위해 글로벌 기술 플랫폼 엑셀라(Axelar)를 파트너사로 선정하고, 글로벌 스테이블코인 결제 확대 및 통합 생태계 구축을 본격화한다고 28일 밝혔다.

다날은 엑셀라의 대표 솔루션인 글로벌 블록체인 상호운용 네트워크를 현재 국내 금융기관, AI 및 보안 기업과 함께 개발 중인 스테이블코인 결제 서비스에 적용함으로써 지원 가상자산 및 결제 가능 국가를 확대할 계획이다.

해당 네트워크는 전 세계 80여개 디지털자산을 실시간으로 상호교환 및 안전하게 정산해주는 것이 특징으로, Circle, Ripple, 싱가포르통화청(MAS), 마스터카드, JP 모건, 도이치 은행 등 주요 글로벌 스테이블코인 발행사 및 금융 서비스 기업들이 이 서비스를 이용 중이다.

또한 스테이블코인의 발행·유통·정산 과정을 통합 지원하는 '액셀라 생태계'에 다날이 새로운 파트너로 합류함에 따라 해당 생태계의 결제 부분 기술력이 한층 더 강화될 것으로 기대된다.

계열사 '페이코인' 서비스의 경쟁력도 강화될 전망이다. 올해 페이코인은 국내 앱 결제 재개, 해외 '페이코인 마스터카드' 출시 등 서비스를 단계적으로 늘려나가고 있으며, 최근에는 스테이블코인 결제·연동 기능을 탑재한 비수탁형 지갑 'NC월렛'을 선보인 바 있다. 이번 엑셀라 네트워크 합류로 실생활 활용도가 높아져, 페이코인(PCI)의 중장기적 가치 상승으로 이어질 것으로 보인다.

다날 관계자는 "세계적인 블록체인 상호운용성 솔루션과 다날의 선진 가상자산 결제 인프라의 만남은 스테이블코인 산업의 혁신을 앞당김과 동시에 보다 유용하고 건전한 스테이블코인 생태계 조성에 기여할 것"이라며 "앞으로도 변화하는 시장 상황과 국내외 제도 환경을 면밀히 살펴 일상의 편리함을 이끄는 서비스 제공에 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편 다날은 오는 9월 열리는 '코리아 블록체인 위크(KBW) 2025'에서 기업 부스를 운영하며, 국내외 참가자들에게 자사 주요 사업과 혁신 사례를 선보일 계획이다. 또한 행사 기간 동안 엑셀라 의 경영진을 비롯한 주요 인사들과 별도 미팅을 갖고 전략적 협력 방안을 논의할 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>