본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국세청, 근로·자녀장려금 3조원 지급…가구당 평균 108만원

세종=주상돈기자

입력2025.08.28 12:00

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2024년 귀속 정기분 근로·자녀장려금
법정기한보다 한 달 앞당겨 28일 지급

국세청이 '2024년 귀속 정기분 근로·자녀장려금'을 법정기한(9월30일)보다 한 달 앞당겨 28일 지급한다고 밝혔다.


이번에 지급하는 정기분 근로·자녀장려금은 올해 5월에 장려금을 신청한 가구 중 근로·사업·종교인 소득이 있는 거주자로서 소득·재산 요건을 충족한 279만가구에 총 3조103억원이 지급된다. 근로장려금은 208만가구·2조3160억원, 자녀장려금은 71만가구·6943억원이다. 가구당 평균 지급액은 108만원이다.

국세청, 근로·자녀장려금 3조원 지급…가구당 평균 108만원
AD
원본보기 아이콘

정기분 근로장려금을 연령별로 보면 20대 이하(63만가구·30.3%), 노인일자리에 참여하는 60대 이상(52만가구·25.0%) 순으로 많다. 가구 유형별로는 1인 가구인 단독 가구(144만가구·69.2%)가 가장 많다.


올해부터 근로장려금 맞벌이 가구 소득요건이 3800만원에서 4400만원 미만으로 완화됨에 따라 전년 대비 4만가구 늘어난 16만가구가 근로장려금 혜택을 받게 됐다. 자녀장려금은 연령별로 보면 부양자녀가 많은 40대(34만가구·47.9%)가 가장 많고, 가구 유형별로는 맞벌이 가구와 비교해 상대적으로 소득이 적은 홑벌이 가구(47만가구·66.2%)가 더 많았다.


소득유형별로는 사업소득 가구(211만가구·75.7%)는 정기신청만 가능해 가장 큰 비중을 차지하며, 근로소득 가구(66만가구·23.6%)는 정기 또는 반기 신청을 선택할 수 있어 사업소득 가구에 비해 비중이 상대적으로 낮다.

장려금은 신청 시 선택한 지급방법에 따라 계좌 또는 현금으로 지급된다. 현금 수령을 신청한 경우에는 등기우편으로 발송된 국세환급금통지서와 신분증을 가지고 가까운 우체국에서 장려금을 수령할 수 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…로봇 개, '아갓탤' 장악

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

트럼프 압박에…멕시코도 '對中 관세 인상' 검토

새로운 이슈 보기