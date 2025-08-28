본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광양 하조마을서 ‘청춘마이크’…청년예술가들 30일 공연

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.28 09:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청년 예술가들이 지역 마을을 무대로 시민들과 만나는 '청춘마이크' 공연이 오는 30일 전남 광양 하조마을에서 열린다.

오는 30일 전남 광양시 봉강면 하조마을에서 열리는 ‘청춘마이크 전라·제주권’ 공연 포스터. 해금 연주자 김단비, 성악앙상블 리블링스, 클래식 그룹 아르캉시엘, 크로스오버 밴드 플레이가온, 매직 퍼포머 박태영 등이 무대에 오른다.

오는 30일 전남 광양시 봉강면 하조마을에서 열리는 ‘청춘마이크 전라·제주권’ 공연 포스터. 해금 연주자 김단비, 성악앙상블 리블링스, 클래식 그룹 아르캉시엘, 크로스오버 밴드 플레이가온, 매직 퍼포머 박태영 등이 무대에 오른다.

AD
원본보기 아이콘

문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관하는 '2025 문화가 있는 날 청춘마이크 전라·제주권' 공연은 이날 오후 6시 전남 광양시 봉강면 하조마을에서 열린다. '청춘마이크'는 광장, 시장, 공원, 해변 등 일상 공간을 공연장으로 전환해 청년 예술가들이 창의적이고 실험적인 무대를 선보이는 대표 거리공연 프로그램이다.


이번 공연에는 해금 연주자 김단비, 성악앙상블 리블링스, 클래식 그룹 아르캉시엘, 크로스오버 밴드 플레이가온이 무대에 오른다. 매직 퍼포머 박태영도 특별 출연해 공연의 다채로움을 더한다.

올해 전라·제주권 공연은 '모든 순간, 모든 곳이 무대! 청춘 퍼레이드'라는 슬로건 아래 해변·숲·마을·광장 등 일상 공간을 문화공간으로 확장하는 새로운 모델을 제시하고 있다. 공연 일정·정보는 공식 인스타그램과 블로그에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기