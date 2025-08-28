본문 바로가기
'슬램덩크' 네이버웹툰서 본다…29일 선독점 공개

노경조기자

입력2025.08.28 08:48

'슬램덩크 신장재편판' 스크롤·단행본 서비스
단행본 세트 구매시 한달간 10% 쿠키 페이백

전설적인 농구 만화 '슬램덩크'를 네이버웹툰과 네이버시리즈에서 볼 수 있게 됐다.


'슬램덩크 신장재편판' 단행본 9권 표지. 네이버웹툰 제공

'슬램덩크 신장재편판' 단행본 9권 표지. 네이버웹툰 제공

네이버웹툰은 '슬램덩크 신장재편판'의 디지털판을 29일 자정부터 네이버웹툰과 네이버시리즈에서 국내 최초로 선보인다고 28일 밝혔다.

네이버웹툰에서는 2개월간 한정 서비스되며, 네이버시리즈에서는 단행본으로 계속 즐길 수 있다. 선독점 기간인 다음 달 28일까지 네이버시리즈에서 단행본 세트 구매 시 구매 비용의 10%를 쿠키로 돌려받을 수 있다.


'슬램덩크 신장재편판'은 이노우에 다케히코 작가가 직접 재구성하고 새로운 표지 일러스트를 그려낸 총 20권 분량의 시리즈다. 기존 오리지널판(31권)의 내용은 그대로 유지하면서 이야기 흐름에 맞춰 권수를 압축하고 모든 표지를 새로운 컬러 일러스트로 장식했다. 일본에서는 지난 6월 디지털판이 발간돼 팬들의 사랑을 받고 있다.


이정근 네이버웹툰 한국웹툰 리더는 "팬들이 오래 기다려온, 디지털화되지 않은 일본 작품 중 가장 상징적이고 규모감 있는 타이틀을 네이버웹툰과 네이버시리즈에서 처음 선보이게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 '슬램덩크'와 같은 명작 콘텐츠를 지속 발굴해 독자들에게 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

