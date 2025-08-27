본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주도시공사, '행복주택' 예비입주자 모집

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.27 14:53

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월 9~12일 접수…방문·등기우편 가능
공급 계층 확대·소득 기준 자격도 완화

광주도시공사 전경.

광주도시공사 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주도시공사(사장 김승남)는 행복주택 2개 단지(광주역·서림마을)의 입주 자격을 완화해 예비입주자를 모집한다고 27일 밝혔다.


행복주택은 청년, 신혼부부 등을 대상으로 시중 시세의 60~80%를 임대료로 책정해 입주민의 주거 안정성을 높이고, 주거비 부담 완화를 목적으로 하는 공공임대주택이다. 공사는 광주 북구에 광주역, 서림마을 등 2개 단지를 운영하고 있다.

이번 모집은 계약 포기 등으로 발생한 단지 내 소형 평형 공가를 대상으로 입주대상을 청년까지 확대하고, 소득기준도 150%까지 완화하는 등 자격을 대거 완화했다.


또 신청자가 예비입주자로 선정된 이후 발생하는 잦은 계약 포기를 예방하기 위해 샘플하우스를 각 단지별로 운영해 신청자의 선택 폭을 확대했다.


신청 기간은 오는 9월 9~12일이며, 광주역 행복주택 관리사무소와 서림마을 행복주택 관리사무소에서 진행되고 방문 접수와 등기우편 접수 모두 가능하다.

한편 자세한 내용은 공사 홈페이지 임대공고에서 확인할 수 있으며, 임대주택콜센터, 광주역 관리사무소, 서림마을 관리사무소를 통한 상담도 할 수 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기