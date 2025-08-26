SK, AI 시대 맞춤형 에너지 청사진 제시…부산 박람회서 SMR·ESS 총출동

WCE2025 참가해 토탈 설루션 선보일 예정
재생에너지·저탄소 액화천연가스 등 전시
그룹 계열사 총출동…혁신 기술도 공개
SK 가 인공지능(AI) 시대 급증하는 에너지 수요에 대응하기 위해 재생에너지부터 소형모듈원자로(SMR), 배터리 에너지저장장치(ESS)까지 아우르는 '맞춤형 토탈 에너지 설루션'을 선보인다.
SK이노베이션 은 오는 27~29일 부산 해운대구 벡스코에서 열리는 '2025 기후산업국제박람회(WCE·World Climate Industry Expo)'에 참가한다고 26일 밝혔다. 산업통상자원부와 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동 주최하는 이번 행사에는 전 세계 560여 개 선도기업이 참여한다. 올해 주제는 'AI를 위한 에너지, 에너지를 위한 AI'다.
오는 27~29일 부산 해운대구 벡스코(BEXCO)에서 열리는 2025 기후산업국제박람회(WCE) SK 전시관 조감도. SK이노베이션 E&S
이번 전시에서 SK이노베이션은 AI 데이터센터 전력난 해법을 핵심 키워드로 제시한다. 데이터센터는 대규모 친환경 에너지를 안정적이면서도 경제적으로 확보해야 하는 과제를 안고 있다. SK는 ▲재생에너지 ▲저탄소 액화천연가스(LNG) ▲수소 ▲SMR ▲ESS 등 다양한 에너지원과 에너지 솔루션 사업을 결합해 AI 시대 맞춤형 공급 모델을 강조한다.
특히 SK이노베이션 E&S는 국내 최대 규모인 5GW 재생에너지 파이프라인과 전남 해상풍력 1단지 상업 가동 성과를 소개한다. SK이노베이션 E&S는 SK이노베이션 산하 에너지솔루션 사업을 맡는 사내 독립기업(CIC)이다. 직접 전력 구매계약(PPA) 기반의 '재생에너지 100% 사용 캠페인(RE100)' 지원 경험도 전시 부스를 통해 공유한다. 또 해외 가스전 개발부터 운송·터미널·발전소 운영까지 아우르는 LNG 밸류체인과 호주 바로사 가스전 탄소포집·저장(CCS) 연계 저탄소 LNG 생산 계획을 공개한다.
수소·SMR 분야도 비중 있게 다뤄진다. 액화수소 기반 모빌리티 생태계 확대, 청정수소 발전 밸류체인 구축 전략과 함께 테라파워 등 글로벌 기업과의 SMR 기술 협력 현황을 소개한다.
에너지 저장 분야에서는 SK온이 개발한 리튬인산철(LFP) 배터리 기반 ESS 솔루션이 전시된다. 열확산 방지, 배터리 진단 시스템 등 안전성을 강화한 고전압 모듈 ESS는 재생에너지 변동성을 보완하고 AI 데이터센터 전력 안정성을 높이는 핵심 장치로 제시된다.
SK그룹은 AI 인프라 지원 차원의 첨단 기술도 함께 선보인다. SK하이닉스 의 5세대 고대역폭메모리(HBM), SKC 의 유리 기판, SK엔무브의 서버용 액침 냉각 기술, SK텔레콤 의 AI 데이터센터 인프라 매니저 등이 대표적이다. SK 관계자는 "안정적이고 효율적인 청정에너지 공급을 통해 AI 시대의 지속 가능한 에너지 해법을 제시하겠다"고 말했다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
