인천시, '확장형 시간제 보육' 시범운영…주말·공휴일 추가

박혜숙기자

입력2025.08.25 14:26

6개월부터 만6세까지 이용 가능
6개 구 9곳에서 시간당 2천원

인천시가 자녀 돌봄 공백을 줄이기 위해 다음 달 1일부터 '확장형 시간제 보육'을 시범 운영한다.


이 사업은 인천형 보육 정책인 '아이플러스 (i+) 길러드림'의 일환으로, 기존 교육부의 시간제 보육의 운영 시간과 대상 연령을 확대한 것이다. 특히 긴급한 상황에서 시간 단위로 돌봄이 필요한 가정이라면 누구나 이용할 수 있다는 점이 큰 특징이다.

운영 시간은 기존 평일 오전 9시∼오후 6시에서 오전 7시 30분∼오후 9시로 늘었고, 주말·공휴일(오전 9시∼오후 6시) 운영도 새롭게 추가됐다. 시 지정 어린이집에서 시간당 2000원에 돌봄 서비스를 제공한다.


확장형 시간제 운영 어린이집은 월디(중구), 그루터기(미추홀구), 아이비리그(연수구), 아이온(연수구), 고운맘(남동구), 리라몬테소리(남동구), 푸른바다(남동구), 해솔(부평구) 제나(서구) 어린이집 등 모두 9곳이다.


대상 연령은 기존 생후 6개월∼36개월인 것을 최대 72개월(7세 미취학 아동 포함)까지로 확대했다. 시는 오는 12월까지 시범 운영 성과를 분석해 내년부터 정규 사업으로 시행할 계획이다.

인천시, '확장형 시간제 보육' 시범운영…주말·공휴일 추가
서비스 신청은 누리집이 개설되기 전에는 각 운영 어린이집에 전화로 예약한 후 이용할 수 있으며, 10월 중순부터는 '부모다움' 누리집을 통해 신청하면 된다.


인천시 관계자는 "확장형 시간제 보육은 갑작스러운 일정이나 돌봄 공백에 대응할 수 있는 유연하고 안전한 인천형 보육 안전망"이라며 "맞벌이 가정이나 조부모 돌봄이 어려운 가정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
