본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'세계 개의 날' 맞는 롯데몰 동부산, 펫프렌들리 공간 변신

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.25 14:04

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 최대 펫프렌들리몰, 750평 펫파크 떴다

8월 26일 '세계 개의 날'을 아시나요? 이제 반려동물도 쇼핑몰을 자유롭게 출입하며 즐기는 시대가 오고 있다.


롯데몰 동부산점이 지역 최대 규모 펫프렌들리 공간을 선보이며 반려동물과 시민을 맞이하고 있어 눈길을 끈다.

'세계 개의 날'은 동물 복지 전문가이자 사회운동가 콜린 페이지가 반려견과 사람의 유대감을 되새기고 보호 의식을 높이기 위해 제정한 날이다.


지난 7월 문을 연 본관 '펫스퀘어'와 메종관 '펫파크'를 합치면 약 2480㎡(750평)에 달해 부산·울산·경남권 최대 반려견 전용 공간이다. 반려견 전용 유모차 대여 서비스 '펫모차', 함께 식사할 수 있는 '펫그라운드', 유치원·스파·펫카페 등 토탈 케어숍 '코코스퀘어'가 들어서 쇼핑과 휴식, 체험을 한 자리에서 즐길 수 있다.


윤형진 롯데몰 동부산점장은 "반려동물이 가족의 일원으로 자리잡은 만큼 고객과 반려인이 함께할 수 있는 공간을 계속 확대하고 있다"며 "계절별 테마 이벤트와 맞춤형 서비스를 통해 특별한 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

롯데몰 동부산점 펫스퀘어.

롯데몰 동부산점 펫스퀘어.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기