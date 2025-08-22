본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

공무원연금공단, 공무원 자녀를 위한 진로 강의 개최

권현지기자

입력2025.08.22 09:18

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공무원연금공단은 오는 23일 세종시 아름동 복합커뮤니티센터에서 세종시 공무원 가족 약 600명을 대상으로 중·고등학생을 위한 진로 강의를 개최한다고 22일 밝혔다.


이번 진로 강의는 공무원 후생 복지사업의 가정 친화 지원사업 중 하나다. 중학생 자녀를 위한 '인공지능(AI) 시대 올바른 진로 방향, 대입제도 알아보기'와 고등학생 자녀를 위한 '2026~2028 변화된 대입제도 이해와 수시 전략'을 주제로 개최되며, 진로 강의 이후에는 일대일 온라인 진로상담도 운영할 예정이다.

박왕철 공무원연금공단 복지본부장은 "이번 진로 강의를 통해 자녀의 진로를 함께 고민해보며 자녀를 이해하는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 가족 간의 소통강화와 화합을 위한 다양한 후생 복지사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.


한편, 공단은 자녀 직업체험, 진로 강의, 소통사랑캠프 등 일·가정 양립 지원을 위한 가정 친화 지원사업을 운영하고 있으며, 육아 강의·육아해방캠프·취미배움 과정 등 공무원의 출생육아 지원, 심신건강, 문화여가 증진을 위한 14개 과제를 추진 중이다.

공무원연금공단, 공무원 자녀를 위한 진로 강의 개최
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기