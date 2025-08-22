수원시 '시민평가단' 21일 출범…민선8기 공약 점검

민선 8기 공약 이행 현황을 점검하는 '수원시 시민평가단'이 출범했다.

경기 수원시는 21일 수원컨벤션센터 회의실에서 수원시 시민평가단 1차 회의를 열고, 시민평가단 35명에게 위촉장을 수여했다.

수원시는 시민평가단 참여 의사를 밝힌 18세 이상 시민을 대상으로 전화 면접을 해 평가단을 선발했다.

시민평가단은 시민이 공약이행 현황을 점검하고, 이행률을 높이기 위한 방안을 논의하는 역할을 한다. 공약 이행 과정의 객관성과 신뢰성을 높이는 제도다. 한국매니페스토실천본부에서 수탁운영한다.

경기 수원시가 21일 민선 8기 공약 이행상황을 점검할 '시민평가단'을 출범했다. 평가단 위원들이 출범식 후 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의는 '매니페스토 운동과 시민평가단'을 주제로 한 특강, 위촉장 수여, 분임 구성, 토의 등으로 진행됐다.

시민평가단은 오는 9월 4일과 18일 두 차례 분임 토의·심의를 하고, 시민 의견을 반영해 공약 이행률을 높일 방안을 논의한다.

수원시 관계자는 "공약은 시민과의 약속인 만큼 시민들의 다양한 의견을 적극적으로 수렴해 공약 이행의 완성도를 높이겠다"며 "시민평가단이 공약이행 현황을 꼼꼼하게 점검해 주길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



