[클릭 e종목]"한국타이어앤테크놀로지, 배당성향 확대…목표가 유지"

"한온시스템 유상증자 참여규모 지켜봐야"

하나증권은 22일 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 40,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 68,829 전일가 40,250 2025.08.22 09:12 기준 관련기사 한국타이어, 한국해비타트 '815런' 4년 연속 후원한국앤컴퍼니, 2분기 영업익 739억…납축전지 사업 견인한국타이어 '벤투스 익스피리언스' 유럽 인플루언서 열광 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "배당성향 확대가 긍정적"이라며 투자의견 매수, 목표주가 4만8000원을 유지했다. 전날 종가는 4만250원이다.

이날 송선재 하나증권 연구원은 "한국타이어앤테크놀로지가 배당성향 목표를 지난해 22%에서 2027년 35%(예상)로 상향하면서 주주환원 정책이 진전된 점은 긍정적"이라며 이같이 밝혔다.

자회사 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 3,740 전일대비 55 등락률 -1.45% 거래량 504,739 전일가 3,795 2025.08.22 09:12 기준 관련기사 "정상화까진 아직 시간이 필요한 한온시스템"[클릭 e종목]현대모비스, 세계 車부품사 6위…"전동화 위축에 공급망 변동"한온시스템, 글로벌 사업장서 '프로액티브 콘서트' 개최 전 종목 시세 보기 close 의 유상증자에 대한 참여 규모는 지켜볼 요소다. 하나증권은 지난 18일 한국타이어앤테크놀로지에 대한 목표주가를 기존 5만원에서 4만8000원으로 하향한 바 있다. 송 연구원은 "2분기 타이어 부문 실적이 기대치를 소폭 하회한 가운데, 시너지 효과가 크지 않고 자기자본이익률(ROE)도 낮은 한온시스템에 대한 추가 출자는 주주가치 측면에서 부정적이라고 판단했다"고 말했다.

그러면서 "한온시스템이 구조조정 및 재무구조 개선을 통해 실적을 회복할 수 있겠지만, 유상증자(약 8000억~1조원 예상) 후에도 순차입금 및 부채비율이 여전히 높기 때문에 영업현금흐름 창출에 비해 높은 이자비용 부담을 낮추기까지는 시일이 필요하다"며 "불확실성이 아직 존재하기 때문에 내달 23일 확정될 내용을 검토한 후 한국타이어앤테크놀로지의 목표주가를 재조정할 예정"이라고 설명했다.

한편 한국타이어앤테크놀로지는 지난 20일 배당 정책의 상향을 발표했다. 주요 내용은 ▲올해부터 3년에 걸쳐 타이어 부문 일회성 비경상손익을 제외한 조정 당기순이익을 기준으로 배당성향 35%까지 확대 ▲올해부터 중간배당 시행 등이다. 배당성향이 올해 25%, 내년 30%, 2027년 35%로 확대되면, 주당 배당금은 올해 2400원, 내년 3000원, 2027년 3500원으로 늘어날 것으로 전망된다.

이에 대해 송 연구원은 "현재 주가를 기준으로 기대 배당수익률이 올해 5.8%, 내년 7.3%, 2027년 8.5%로 높아지는 것"이라며 "이 같은 배당수익률 상승은 주가 하락을 제한시키는 요인으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>