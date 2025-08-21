본문 바로가기
김건희 측 "'한동훈 배신' 발언 사실 아냐…신평, 여론 조작"

염다연기자

입력2025.08.21 17:07

"김 여사 극도로 쇠약…발언 오래 이어갈 수 없어"

구속된 김건희 여사가 신평 변호사를 접견하면서 '한동훈 전 국민의힘 대표가 배신했다'는 발언을 했다는 신 변호사의 주장은 사실이 아니라고 김 여사 변호인단이 반박했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 2025.08.12 사진공동취재단

김 여사 변호인 유정화 변호사는 21일 성명을 내고 "어제 김 여사를 접견한 결과 '한동훈(전 국민의힘 대표)이 배신하지 않았으면 무한한 영광을 누렸을 것'이라는 발언은 김 여사의 입에서 나온 것이 아님이 명확히 확인됐다"고 밝혔다.


유 변호사는 "선임된 변호인도 아닌 신씨가 특정 기자의 요청에 따라 무단으로 김 여사를 접견하고 언론매체와 인터뷰를 하며 민감한 사건 관련 발언을 쏟아낸 행위는 상식적으로 납득하기 어렵다"고 지적했다. 그러면서 "이는 사건 당사자의 권익을 심각하게 훼손할 수 있으며 향후 재판에도 돌이킬 수 없는 악영향을 끼칠 수 있는 위험한 언동"이라고 꼬집었다.

신 변호사는 한때 윤석열 전 대통령의 '멘토'로 꼽히던 인물로 과거 김 여사와도 가깝게 지낸 것으로 알려져 있다.


유 변호사는 "신씨는 본인의 정치적 견해와 상상을 덧씌워 마치 그것이 김 여사의 발언인 양 왜곡해 전달하는 불순한 행태를 이어가고 있다"며 "신씨가 자신의 정치적 언설을 선제적으로 덧붙여 마치 여사의 말인 양 외부에 흘리는 것은 부도덕한 행위"라고 했다.


김 여사의 건강 상태에 대해서는 "극도로 쇠약해져 있어 장시간 대화를 이어가기조차 어려운 상황"이라며 "눈에 초점조차 없고 힘이 빠진 상태에서 오랜 발언을 이어갈 수 없다"고 언급했다.

앞서 서울남부구치소에 수용된 김 여사를 접견한 신 변호사는 전날 자신의 페이스북 계정을 통해 "김 여사가 '한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있느냐'며 '그가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐'고 말했다"고 했다.


신 변호사는 이외에 김 여사가 접견 당시 "서희건설이 정권과 짜고 우리를 죽이려 한다", "제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요?" 등의 말을 했다고도 밝혔다.


특검팀은 이날 김 여사를 구속 후 세 번째로 소환해 건진법사 청탁 의혹 등을 캐물었으나 김 여사는 진술거부권을 행사하는 것으로 알려졌다. 김 여사는 지난 12일 정치자금법 위반, 자본시장법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

