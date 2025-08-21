화성시, 지역 특화 '산업안전지수' 개발한다

근로복지연구원·화성시연구원과 공동

재해 데이터 분석 기반 지수 개발

경기도 화성시가 전국 지방자치단체로는 처음으로 지역 맞춤형 '산업안전지수' 개발에 착수했다.

20일 화성시청 대회의실에서 열린 화성시 산업안전지수 공동개발 업무협약식에서 조승문 화성시 제2부시장이 모두발언을 하고 있다. 화성시 제공

화성시는 20일 시청 대회의실에서 근로복지연구원, 화성시연구원 '산업안전지수 개발 및 산업안전 현황 시각화 공동연구'를 위한 업무협약을 체결하고 착수보고회를 개최했다고 21일 밝혔다.

협약에 따라 세 기관은 산업재해 관련 데이터를 수집·분석해 화성형 산업안전지수를 개발한다. 이와 함께 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 한 산업안전 모니터링 체계도 시범 구축한다.

시는 이를 통해 지역 산업 특성을 반영한 정량적 안전 지표를 마련하고, 재해 발생 전 단계에서의 예방 활동과 위험요소 최소화를 실현할 수 있을 것으로 기대한다.

조승문 화성시 제2부시장은 "전국 최대 규모의 제조업 밀집 도시인 화성시는 산업안전이 시민의 생명과 직결되는 핵심 과제"라며 "이번 공동연구가 보다 체계적이고 실효성 있는 산업안전 정책을 수립하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



