안규백, 연합사 전시지휘소 방문 "한미동맹 굳건함 현시"

유제훈기자

입력2025.08.20 16:36

안규백 국방부장관은 20일 을지 자유의 방패(UFS) 훈련과 관련 "이번 연습은 국민주권정부 출범 후 시행하는 첫 연습으로 한미동맹의 굳건함을 현시하고 연합방위태세를 강화할 수 있는 소중한 기회"라고 말했다.

안규백, 연합사 전시지휘소 방문 "한미동맹 굳건함 현시"
안 장관은 이날 한미연합사령부 전시지휘소(CP TANGO)를 찾아 연합방위태세를 확인하고 UFS 연습에 참여 중인 한미 장병을 격려하면서 "한미 장병이 어깨를 나란히 하며 연습에 매진하여 파이트 투나잇(Fight Tonight)의 연합방위 태세를 확립해 달라"며 이같이 밝혔다.


이어 안 장관은 "'평화 수호의 보루'라는 연합사의 표어처럼, 대한민국 안보의 주춧돌과 같은 여러분을 보니 매우 든든하다. 지금 이 순간 한미 장병이 함께 흘리고 있는 땀이 대한민국의 평화를 지켜내는 원동력"이라면서 "연습 마지막까지 맡은 바 역할과 임무에 최선을 다해주길 바란다"고 당부했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

