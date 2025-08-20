영주시, ‘베어링산업 경쟁력 강화 기술교류회’ 열어

산학연 전문가 한자리에



첨단 국가산단 조성 박차

한국생산기술연구원(원장 이상목)과 하이테크베어링기술센터(센터장 김종형)는 19일부터 20일까지 이틀간 경북 영주 소백산 생태탐방원에서 '베어링산업 경쟁력 강화 기술교류회'를 개최했다.

소백산 생태탐방원에서 베어링산업 경쟁력 강화 기술교류회가 진행되고 있다. 영주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교류회에는 국내 주요 베어링 기업과 연구소 관계자 50여명이 참석해 최신 기술 트렌드와 글로벌 시장 동향을 공유하고 산업 발전 방향에 대한 활발한 논의를 이어갔다.

행사 첫날인 19일에는 ▲영주시 첨단베어링 국가산업단지 조성사업과 기업지원 방안 ▲베어링 소재 분석 장비·적용 사례 ▲베어링산업 기술개발 동향 발표 등이 진행됐다. 이어 20일에는 하이테크베어링 기술센터의 장비 활용 개별상담과 기업 간 교류 프로그램이 마련됐다.

유정근 영주시장 권한대행은 "이번 교류회는 새로운 아이디어와 혁신 기술을 나누며 베어링 산업 발전의 청사진을 함께 그린 뜻깊은 자리였다"며 "영주 첨단베어링 국가산단 조성과 산업 인프라 확충을 통해 대한민국이 글로벌 베어링 시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영주시와 한국생산기술연구원은 2025년까지 총사업비 226억원을 투입해 베어링 제조기술센터를 건립, 제품 설계부터 성능평가·제품화까지 지원하는 전주기 맞춤형 기업지원 체계를 구축할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>