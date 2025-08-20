제론셀베인 김덕규 대표, '2025 글로벌 신한국인 의료부문 대상' 수상

왼쪽부터 김상덕 국제한인경제협력회 이사장, 김덕규 제론셀베인 대표. 제론셀베인 AD 원본보기 아이콘

전문의약품 생산 기업 제론셀베인 김덕규 대표가 '2025 우수국회의원·지자체 대상 및 글로벌 신한국인 대상 시상식'에서 '2025 글로벌 신한국인 대상' 의료부문을 수상했다고 20일 밝혔다.

이번 시상은 '2025 우수 국회의원 및 지자체 의정 대상 & 글로벌 신한국인 대상' 선정위원회가 주관했다. 국가와 사회 발전에 대한 헌신, 투철한 국가관, 급변하는 글로벌 환경 속에서 전문성을 바탕으로 해당 분야 발전에 기여한 인물을 선정해 김덕규 대표는 생명공학 분야에서의 연구 성과에 부합하는 인물로 평가받아 영예의 수상자로 선정됐다.

김 대표는 세계 최초로 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN) 저분자량 균일제조 특허 기술인 '프리즘테크놀로지(Prism-T)'를 개발해 균일한 크기의 핵산 단편을 제조하고 재생의학, 피부과학, 치의학 등 다양한 의료 분야에서 활용도를 높이는 핵심 성과로 평가된다.

특히 이번 '2025 글로벌 신한국인 대상'과 더불어 국회 정무위원회 강민국 의원 표창도 동시에 수상해 의료 및 바이오 산업 발전에 기여한 공로를 다시 한번 인정받았다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "제론셀베인은 독보적인 기술력으로 PDRN을 생산하며 세계 최고의 글로벌 생명공학 선도 기업으로 도약하고 있다"며 "국내외 연구진 및 의료진과의 긴밀한 협력을 통해 전문적 개발을 지속하고 미주·유럽·아시아 등 글로벌 시장에서 판매망을 확대해 나가겠다"고 전했다.

이어 "이번 수상을 통해 자사의 연구 성과가 의료·바이오 산업 발전에 기여한 점을 공적으로 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 국민 건강 증진과 글로벌 헬스케어 산업 발전을 위해 연구개발에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





