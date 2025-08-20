현대캐피탈, 다문화가족 배구단 훈련장에 초청

선수단 일상체험 사회공헌활동

현대캐피탈은 자사 배구단 복합 베이스캠프인 '캐슬 오브 스카이워커스'에 다문화·외국인 가족을 초청해 '스카이워크 투게더_썸머' 행사를 전날 열었다고 20일 밝혔다.

'스카이워크 투게더_썸머' 행사 참여 가족들이 현대캐피탈 '캐슬 오브 스카이워커스'를 방문해 선수들과 기념촬영하고 있다. 현대캐피탈 AD 원본보기 아이콘

스카이워크 투게더는 현대캐피탈이 다문화·외국인 가정의 청소년들에게 배구를 통해 즐거운 추억과 꿈을 심어주기 위해 기획한 사회공헌활동 프로그램이다.

현대캐피탈은 천안시 다문화가족지원센터와 함께 행사를 준비했다. 여름방학을 맞은 다문화·외국인 청소년들과 가족들이 평소 선수들 생활을 체험하도록 프로그램을 짰다.

참가자들은 선수단에 맞춰 특별 제작된 버스를 타고 캐슬 오브 스카이워커스로 이동해 훈련과 생활 시설들을 둘러봤다. 선수들과 함께 밥을 먹고 사진 찍고 사인을 받으며 추억을 쌓았다. 훈련과 연습경기도 관람했다.

앞서 현대캐피탈은 지난 프로배구 시즌(2024~25 시즌)에 다문화·외국인 가족들을 세 차례 천안 홈 경기장에 초청했다. 참가자들은 경기를 보고 부대 이벤트도 즐겼다.

현대캐피탈 관계자는 "여름방학을 맞은 다문화·외국인 청소년들에게 소중한 추억이 됐길 바란다"며 "앞으로도 사회에 보탬이 되는 사회공헌활동을 할 계획"이라고 말했다.





