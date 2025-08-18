본문 바로가기
KT '캐시리워드' 가입자 40만 돌파…요금 절감·쇼핑 혜택 강화

박유진기자

입력2025.08.18 09:58

출석체크·쇼핑 미션으로 리워드 적립
31일까지 핫딜 결제 고객 대상 경품 이벤트 진행

출석체크·쇼핑 미션으로 리워드 적립
31일까지 핫딜 결제 고객 대상 경품 이벤트 진행
KT가 출시한 리워드형 서비스 '캐시리워드'가 선보인지 2년 만에 이용자 40만명을 넘어섰다. 단순한 미션 수행만으로 통신요금 절감과 쇼핑 혜택을 동시에 누릴 수 있어 젊은 층과 실속형 고객들 사이에서 빠르게 확산했다.


18일 KT에 따르면 '캐시리워드'는 만 14세 이상 KT 상품 이용 고객(외국인·법인 제외)이라면 누구나 KT 공식 앱 '마이케이티'를 통해 참여할 수 있다. 용돈 받기·쇼핑 구매·출석체크 등 일상 속 미션을 수행하면 리워드가 적립되며, 적립된 포인트는 ▲통신요금 납부 ▲KT닷컴 핫딜 상품 구매 ▲모바일·액세서리 쿠폰 교환 등에 활용할 수 있다.

특히 KT는 이달부터 캐시리워드를 'KT닷컴 핫딜' 결제 수단으로도 확장했다. 핫딜은 생활밀착형 상품을 초특가에 무료 배송으로 제공하는 온라인 쇼핑 서비스로, KT 멤버십 5% 할인과 캐시리워드 5% 적립 혜택을 동시에 받을 수 있다.


KT는 핫딜 결제 기능 오픈을 기념해 오는 31일까지 특별 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 캐시리워드로 핫딜 상품을 결제한 고객에게 추첨을 통해 ▲폴로 포니 반팔티 ▲핸디 선풍기 ▲핫딜 5000원 쿠폰 등을 증정한다.


오성민 KT 영업·채널본부장(상무)은 "캐시리워드는 일상 속 간단한 참여만으로 실질적인 요금 절감 효과를 제공하는 KT만의 차별화된 서비스"라며 "앞으로도 고객 생활에 도움이 되는 가치를 제공하도록 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
