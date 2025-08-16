푸틴, 러 최동단으로…"美 전투기 호위"

크렘린, 美 F-22 호위 사실 공개

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국 알래스카에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담한 뒤 돌아오는 길에 러시아 최동단 추코트카 자치구를 방문했다고 타스 통신이 보도했다.

푸틴 대통령 전용기 호위하는 미국 전투기. 타스 TASS연합뉴스

푸틴 대통령은 16일(현지시간) 실무 방문차 추코트카에 도착해 블라디슬라프 쿠즈네초프 주지사와 만났다.

추코트카는 러시아 최동단 지역이다. 베링해협을 사이에 두고 알래스카 건너편에 있다. 푸틴 대통령은 지난해 이곳을 대통령 재임 기간 중 처음으로 방문했다.

앞서 푸틴 대통령은 전날 알래스카 엘먼도프-리처드슨 군사기지에서 트럼프 대통령과 회담했다. 우크라이나 휴전 문제 관련 특별한 성과 발표 없이 종료됐다.

크렘린궁은 푸틴 대통령의 전용기가 알래스카에서 러시아로 넘어올 때 미국 F-22 전투기의 호위를 받았다고 텔레그램을 통해 밝히고 영상도 공개했다.

푸틴 대통령 전용기가 이번 정상회담을 위해 러시아에서 미국으로 진입했을 때도 미 스텔스 전투기 4대가 이를 호위한 바 있다.

F-22 전투기는 푸틴 대통령이 알래스카 기지에 도착해 트럼프 대통령과 만난 활주로에도 도열돼 있었다.

트럼프 대통령은 활주로에서 푸틴 대통령과 인사한 뒤 자신의 전용 리무진에 푸틴 대통령을 태워 이동하는 파격 대우를 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



