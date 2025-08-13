본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

iM뱅크, 외화배송 신청고객 CU편의점 상품권 증정

오규민기자

입력2025.08.13 16:56

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM뱅크가 장소 및 시간을 직접 정해 외화를 수령할 수 있는 'iM외화배송서비스' 신청 고객을 대상으로 편의점 상품권을 선착순 증정하는 '환전은 귀찮지만, 여행은 가고 싶어!' 이벤트를 실시한다.


지난달 출시한 해당 서비스는 은행을 방문하지 않아도 고객이 원하는 장소 또는 CU편의점에서 외화를 편리하게 수령 할 수 있다.

iM뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 장소·시간을 설정해 외화를 배송(배송료 별도)받을 수 있으며 대면 수령의 경우 군 지역 이하를 제외한 전국(광역시 소재 군지역은 포함)을 수령 장소로 설정 가능하다. CU편의점은 서울과 경기도 등 수도권을 비롯해 대구, 경북권(구미, 포항, 경산) 소재 217개 CU편의점에서 이용할 수 있으며 추후 전국권으로 확대할 예정이다.

iM뱅크, 외화배송 신청고객 CU편의점 상품권 증정
AD
원본보기 아이콘

출시를 기념해 진행되는 '환전은 귀찮지만, 여행은 가고 싶어!' 대고객 이벤트는 14일부터 9월30일까지 진행된다. 기간 내 iM외화배송서비스를 통해 환전을 신청한 고객이 대상이며 선착순 2000명에게 CU모바일 상품권 5000원권을 제공한다. 신청한 외화의 배송이 시작되면 이벤트 페이지에서 'CU쿠폰받기'를 누르면 상품권을 받을 수 있다.


황병우 은행장은 "고정관념을 깨는 차별화된 협업으로 생활 전반의 금융 서비스 제고를 위해 노력하고 있는 iM뱅크의 'iM외화배송서비스' 및 이벤트에 많은 고객들의 참여를 바라며, 앞으로도 고객 중심의 차별화된 외환 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

사상 최대 韓 리츠 시장… 이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'

새로운 이슈 보기