코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑

코스피 1.08% 상승

13일 코스피가 외국인 매수세에 3220선에서 강세로 마감했다. 코스닥도 강보합세로 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.08% 뛴 3224.37로 마감했다. 지수는 전장보다 1.11% 오른 3225.40으로 출발해 소폭 빠지다가 다시 상승 폭을 키웠다.

외국인이 홀로 6336억원을 사들이며 상승세를 이끌었다. 반대로 개인과 기관이 각각 6596억원, 810억원을 내다 팔았다.

업종별로는 의료·정밀기기(2.83%) 전기·가스(1.97%) 제약(1.86%) 운송장비·부품(1.83%) 전기·전자(1.73%) 운송·창고(1.66%) 제조(1.40%) 금속(0.94%) 기계·장비(0.79%) 금융(0.73%) 증권(0.39%) 보험(0.22%) 등의 순으로 올랐다. 반면 음식료·담배(-2.18%) 건설(-1.97%) 통신(-1.02%) 오락·문화(-0.74%) 비금속(-0.53%) 종이·목재(-0.31%) 섬유·의류(-0.30%) 등은 하락 마감했다.

시가총액 상위 10개 종목은 모두 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 800 등락률 +1.13% 거래량 12,305,742 전일가 71,100 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 삼성전자·포스텍,'카툭튀' 잡는 광학기술 연구논문 네이처 게재[특징주]원익IPS, 5일째 상승행진…신고가코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close 가 1.13%, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 9,000 등락률 +3.35% 거래량 3,458,777 전일가 269,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승"D램이 뜬다…수요 증가로 가격 상승"기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피 전 종목 시세 보기 close 가 3.35% 올랐다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 161,247 전일가 388,500 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (0.26%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,040,000 전일대비 19,000 등락률 +1.86% 거래량 35,399 전일가 1,021,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (1.86%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 878,000 전일대비 27,000 등락률 +3.17% 거래량 394,063 전일가 851,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로NXT 거래도 가능! 연 4%대 금리로 바로 쓰는 주식자금! 전 종목 시세 보기 close (3.17%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 3,000 등락률 +1.41% 거래량 377,571 전일가 213,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 현대차 노조, 임단협 교섭 결렬 선언…파업권 확보 수순연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결!코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (1.41%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 114,600 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 588,761 전일가 114,100 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (0.44%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 66,500 전일대비 1,000 등락률 +1.53% 거래량 3,751,147 전일가 65,500 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승2차전지株, ESS 모멘텀에 ‘들썩’...기회를 더 크게 살리려면?8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다 전 종목 시세 보기 close (1.53%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 467,000 전일대비 11,500 등락률 +2.52% 거래량 233,536 전일가 455,500 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (2.52%) 등이다. 이 밖에도 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,200 전일대비 1,400 등락률 +1.38% 거래량 521,043 전일가 101,800 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승車관세도 '기존 관세+15%'?…비상 걸린 일본, 느긋한 한국플랫폼 공동개발 나선 車동맹…GM은 픽업, 현대차는 소형차 전 종목 시세 보기 close (1.38%) 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 3,600 등락률 +2.09% 거래량 380,741 전일가 172,400 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 셀트리온 전 제품, 유럽 주요국 이탈리아서 입찰 수주 확대코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (2.09%) NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 2,000 등락률 +0.90% 거래량 845,130 전일가 223,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 2차전지株, ESS 모멘텀에 ‘들썩’...기회를 더 크게 살리려면?실적 좋고 수급도 좋다! 조선, 방산株 하반기 주도주로 뜰까[클릭 e종목]"네이버, 원화 스테이블코인 최대 수혜주" 전 종목 시세 보기 close (0.90%) 등도 오름세를 나타냈다.

같은 날 코스닥은 전장 대비 0.86% 오른 814.10으로 마감했다. 지수는 전장보다 1.16% 오른 816.54에 출발해 장 초반 일시적으로 하락세를 나타내다 상승 전환했다. 외국인과 기관이 각각 91억원, 246억원을 순매수했고 개인은 235억원을 팔아치웠다.

업종별로 살펴보면 제약이 2.71%로 강세를 보였고 비금속(1.86%) 종이·목재(1.62%) 제조(1.18%) 기계·장비(1.11%) 전기·전자(0.95%) 유통(0.88%) 섬유·의류(0.85%) 화학(0.77%) 등의 순으로 올랐다. IT서비스(-1.89%) 금속(-1.33%) 통신(-1.20%) 운송·창고(-0.70%) 음식료·담배(-0.48%) 의료·정밀기기(-0.27%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 449,000 전일대비 14,500 등락률 +3.34% 거래량 360,514 전일가 434,500 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세 전 종목 시세 보기 close (3.34%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 136,500 전일대비 1,700 등락률 +1.26% 거래량 445,557 전일가 134,800 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피연 4%대 금리로 최대 4배 투자금, 신용미수대환 모두 OK! 대체거래소도 가능! 전 종목 시세 보기 close (1.26%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 349,000 전일대비 43,500 등락률 +14.24% 거래량 420,233 전일가 305,500 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (14.24% ) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 57,200 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 803,481 전일가 57,100 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close (0.18%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 155,800 전일대비 7,900 등락률 +5.34% 거래량 780,162 전일가 147,900 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (5.34%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,750 전일대비 900 등락률 +2.20% 거래량 541,451 전일가 40,850 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승HLB 미국 자회사 엘레바, 브라이언 김 대표 신규 선임 전 종목 시세 보기 close (2.20%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 81,600 전일대비 4,400 등락률 +5.70% 거래량 1,528,163 전일가 77,200 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결!코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승에이비엘바이오 파트너사 '컴퍼스', ABL001 OS 개선 기대 전 종목 시세 보기 close (5.70%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 186,100 전일대비 3,100 등락률 +1.69% 거래량 114,535 전일가 183,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (1.69%) 등이 올랐고 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 665,000 전일대비 4,000 등락률 -0.60% 거래량 110,349 전일가 669,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (-0.60% ) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 270,000 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 64,661 전일가 272,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (-0.74%) 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 318,000 전일대비 13,000 등락률 -3.93% 거래량 116,057 전일가 331,000 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락"믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (-3.93%) 등은 내렸다.

김지원 KB증권 연구원은 "미국 소비자물가지수(CPI) 이슈는 무사히 통과했으나 다음 주 잭슨홀 미팅에서 연방준비제도(Fed)의 고용에 대한 시각 확인이 필요하다"며 "국내 이슈로는 세제개편안 관련 우려가 잔존한다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>