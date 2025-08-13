본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

켄텍·美 싱크탱크 국익센터, 에너지 공공정책 상호협력

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.13 15:31

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국에너지공과대학교 전경.

한국에너지공과대학교 전경.

AD
원본보기 아이콘

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 미국 워싱턴 D.C. 소재 싱크탱크 미국 국익센터 (Center for the National Interest, CFTNI)와 에너지 공공정책 및 국제정세 관련 공동연구·인적교류를 위해 상호 협력한다고 13일 밝혔다.


양 기관은 12일 글로벌 에너지 전환과 지속가능한 미래를 위한 국제적 연구·정책 협력 기반을 마련하기 위해 MOU를 체결하고, 공동 연구 및 교육, 인적 교류를 위한 협력 의사를 확인했다.

미국 국익센터는 미국의 에너지·안보·외교정책 분야에서 폭넓은 영향력을 가진 싱크탱크로, 국제관계 및 전략적 정책 제안 활동을 활발히 펼쳐왔다.


양 기관의 협력은 최근 출범한 켄텍 에너지정책연구소의 글로벌 네트워크 구축에도 중요한 계기가 될 전망이다. 기후 위기 대응과 에너지 산업의 지속 가능한 발전을 위해 국내외 정책·산업·학계 간 가교 역할을 수행하고 있는 켄텍 에너지정책연구소는 이번 협력을 통해 세계적인 싱크탱크와의 공동연구·정책 개발을 추진할 계획이다.


박진호 켄텍 총장직무대행은 "이번 협약은 켄텍 에너지정책연구소 출범과 더불어 에너지정책과 국제정세 분야에서의 글로벌 협력 네트워크를 한층 확대하는 계기가 될 것이다"며 "미국 국익센터와의 지속적인 공동연구와 정책 교류를 통해 미래 에너지전환과 탄소중립 달성을 위한 국제적 담론 형성에 기여하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

사상 최대 韓 리츠 시장… 이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'

새로운 이슈 보기