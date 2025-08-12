본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

박우량 전 신안군수 특별사면…"내년 지방선거 출마" 공식화

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.12 16:26

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 선거 판도 '지각변동' 예고
재생에너지 주민환원 정책 재조명

박우량 전 신안군수.

박우량 전 신안군수.

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군 정치권이 요동칠 전망이다. 박우량 전 신안군수가 광복절 특별사면 대상에 포함되면서 내년 신안군수 선거 출마 의사를 공식화했기 때문이다.


박 전 군수는 지난 11일 발표된 이재명 정부 첫 특별사면 대상에 지방자치단체장 신분으로 이례적으로 이름을 올렸다. 그는 지난 3월 대법원에서 징역형이 확정, 군수직을 상실했었다.

박 전 군수는 그간 '햇빛연금·바람연금·햇빛아동수당' 등 재생에너지 기반 주민환원 정책을 추진해 전국 지자체의 벤치마킹 대상이 됐고, 이재명 대통령이 대선 유세 등에서 '적극행정의 대표사례'로 호평한 바 있다.


당시 이 후보는 전남지역 유세에서 박 전 군수에 대해 "사소한 문제로 꼬투리를 잡혀 군수직을 잃었다", "주민 펀드를 만들어 수익을 돌려줬는데 중앙정부의 미움을 받은 것 같다"는 취지로 언급하기도 했다.


사면으로 피선거권이 회복되면서 박 전 군수의 내년 신안군수 출마가 가능해졌다.

박 전 군수는 "이번 사면은 기본사회와 신재생에너지로 지역발전을 이루겠다는 정부의 메시지로 이해한다"며 "내년 지방선거에서 신안군수에 출마하겠다"고 밝혔다.


평소 '고향에서 마지막 소임을 다하겠다'고 밝혀온 만큼, 지역 선거 판도에 적잖은 변수가 될 전망이다.


한편 차기 신안군수 후보로 거론된 인물로는 이상주 신안군의회 의장, 김혁성 전 신안군의회의장, 정광호 전 전남도의원, 임흥빈 전 전남도의원, 정연선 전 전남도의원, 김태성 전 민주당 내란진상조사단 위원, 김행원 신안군 신해양발전위원회 위원장, 박석배 전 한국농수산식품유통공사 상임감사 등이 거론되고 있다.


박 전 군수는 2006~2014년 두 차례 신안군수를 지냈고, 한 차례 불출마 후 2018년 재선출, 2022년 연임 당시에는 69.18%를 득표해 신안군에서 압도적 지지를 받은 바 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기