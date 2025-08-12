본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

'낮엔 정원, 밤엔 야경'…이응우 계룡시장이 바꾼 농소천 산책로

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.12 11:04

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


도·시비 6억 투입, 9개 테마정원·야간조명 설치…힐링·관광 명소로 변신

민선8기 이응우 시장이 추진한 농소천 산책로가 사계절 힐링 명소로 탈 바꿈됐다./계룡시

민선8기 이응우 시장이 추진한 농소천 산책로가 사계절 힐링 명소로 탈 바꿈됐다./계룡시

AD
원본보기 아이콘

낮에는 화려한 정원, 밤에는 빛나는 야경.


이응우 충남 계룡시장이 추진한 농소천 산책로 정비사업이 시민과 관광객 모두가 찾는 사계절 힐링 명소로 재탄생했다.

자연과 문화가 어우러진 이번 사업은 생활환경 개선과 관광 경쟁력 강화를 동시에 이뤄낸 민선 8기의 대표 성과로 평가받는다.


계룡시는 대실지구 농소천 산책로 정비사업을 완료 했다고 12일 밝혔다.


시에 따르면 이 사업은 도비와 시비 각 3억 원, 총 6억 원의 예산을 투입해 지난 7월 준공됐다.

새롭게 단장한 산책로에는 총 9개의 테마 정원이 조성돼 사계절 다양한 풍경을 제공한다.


수목과 초화류가 어우러진 공간 곳곳에는 돌의자, 흔들그네, 조형물 등 편의시설을 배치해 누구나 편안하게 휴식할 수 있다. 안전을 위해 안내판과 뱀 기피시설도 설치했다.

민선8기 이응우 시장이 추진한 농소천 산책로가 사계절 힐링 명소로 탈 바꿈됐다./계룡시

민선8기 이응우 시장이 추진한 농소천 산책로가 사계절 힐링 명소로 탈 바꿈됐다./계룡시

원본보기 아이콘

특히 기존 암석정원과 조화를 이루는 설계에 야간 경관조명을 더해, 낮에는 산책과 휴식 공간, 밤에는 야경 명소로 즐길 수 있는 복합 힐링 공간으로 거듭났다.


조명이 비추는 밤의 농소천은 연인과 가족 방문객에게 특별한 추억을 제공할 것으로 기대된다.


이응우 시장은 "농소천 산책로는 단순한 휴식 공간을 넘어 시민의 삶의 질과 계룡의 관광 브랜드 가치를 높이는 핵심 인프라"라며 "앞으로도 주민이 체감할 수 있는 환경 조성과 지역경제 활성화를 위해 정책적 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.


한편 시는 이번 성과를 기반으로 농소천을 지역 대표 힐링 명소로 육성해 인근 지자체 관광객 유치, 상권 활성화, 주거 만족도 제고까지 이어간다는 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

머스크, 도조 해체 공식화…테슬라·삼성 더 밀착할 듯

새로운 이슈 보기