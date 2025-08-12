농협은행, 2025년도 을지연습 실시

NH농협은행이 18일부터 21일까지 2025년 정부연습인 을지연습을 실시한다.

을지연습은 전시·사변 등 안보위협에 대응해 국가 위기관리 능력을 점검하고 전시 임무수행 절차를 숙달하는 비상대비훈련으로 연 1회 실시한다.

농협은행은 훈련기간 동안 중앙본부 필수직원 비상소집 훈련, 전시 전환 절차 숙달, 복합상황을 상정한 도상연습, 은행장 주재 최초상황보고 및 전시 현안과제 토의, 탈북민 초청 안보강연, 인공지능(AI)·테러 등 위기대응 실제훈련 등을 중점 실시한다.

특히 이번 을지연습에서는 최초로 외부기관인 한국은행과 '전시 금융지원분야 도상연습'을 실시하고, 금융보안원과 'AI 등 사이버공격 대응 실제훈련'을 추진한다.

농협은행 비상대비업무 관계자는 "첨단 과학기술로 인해 변화하는 전쟁 양상과 안보 위협에 대응하기 위해 전시 위기관리와 통합대응능력을 강화하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>