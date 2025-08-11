여수시, 완도 '섬의 날' 행사서 '섬박람회' 홍보

여수시는 지난 7~10일 완도 '제6회 섬의 날' 행사에서 '2026여수세계섬박람회' 준비 상황을 알리는 등 홍보활동을 벌였다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 여수시는 지난 7~10일 완도 '제6회 섬의 날' 행사에서 '2026여수세계섬박람회' 준비 상황을 알리는 등 홍보활동을 벌였다고 11일 밝혔다.

시는 행사 기간 동안 '2026여수세계섬박람회' 홍보관을 운영하며 주요 콘텐츠와 입장권 사전 할인 혜택 등을 안내했다. 특히 SNS 채널 팔로우 인증 이벤트를 통해 관람객들의 관심을 유도했다.

정기명 시장은 지난 8일 열린 섬 지역 기초단체장 협의회 임시회의에 참석해 올 하반기 여수 주요 섬 관련 행사를 소개하고, '2026세계섬박람회' 성공 개최를 위한 지자체들의 협력을 요청했다.

정 시장은 지난 10일 열린 폐막식에서는 "완도 제6회 섬의 날이 성공적으로 마무리된 것을 축하드린다"며 "내년 제7회 섬의 날은 '2026여수세계섬박람회'를 한 달여 앞두고 여수에서 열리는 만큼 모두가 공감할 수 있는 성공적인 행사로 만들겠다"고 말했다.





