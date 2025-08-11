[내일 날씨]광주·전남 흐리고 비…남해안 최고 100㎜

가시거리 짧아져 교통안전 유의

12일 광주·전남은 흐린 가운데 남해안을 중심으로 많은 비가 예상된다.

광주지방기상청에 따르면 이날 제주도 부근 해상에 위치한 정체전선과 정체전선상에서 발달하는 저기압의 영향을 받겠다. 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 27~30도다.

예상 강수량은 전남 해안 20~80㎜, 많은 곳은 전남 남해안 100㎜ 이상이다. 광주와 전남 내륙은 10~60㎜가 예상된다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1ｍ로 잔잔하겠고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄럽거나 침수되는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



