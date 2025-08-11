본문 바로가기
서해해경청, 하반기 경찰공무원 44명 채용

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.11 15:33

다음달 1일부터 15일까지 원서접수

서해지방해양경찰청 전경.

서해지방해양경찰청 전경.

서해지방해양경찰청은 올해 하반기 해양경찰공무원 채용을 실시한다고 11일 밝혔다.


서해해경청은 이번 채용을 통해 해양 치안 최일선에서 활약할 경찰 공무원 순경 3개 분야(함정 요원 항해 · 기관, 수사, 외국어 등) 총 44명을 선발한다.

원서접수는 9월 1일부터 9월 15일까지 국가공무원 채용시스템에서 가능하며, 필기, 체력, 면접시험을 거쳐 최종 합격자는 12월 말 발표할 예정이다.


서해해경청 관계자는 "해양경찰은 단순한 공무원이 아닌, 국민의 생명을 지키는 사명감 있는 직업"이라며 "젊고 유능한 인재들의 도전을 기다린다"고 밝혔다.


자세한 사항은 해양경찰청 및 나라일터, 서해해경청에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

