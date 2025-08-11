본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안군, 청소행정 종사자 온열질환 예방 총력

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.11 14:16

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

쿨링조끼·팬 안전모 지급
탄력근무로 휴식권 보장

신안군이 폭염 속 청소행정 종사자들의 온열질환 예방을 위해 근무환경 개선에 나선다. 신안군 제공

신안군이 폭염 속 청소행정 종사자들의 온열질환 예방을 위해 근무환경 개선에 나선다. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군이 연일 이어지는 폭염 속 청소행정 종사자들의 온열질환 예방과 안전 확보를 위해 근무환경 개선과 보호장비 지급에 나섰다.


군은 지난 8일까지 청소행정 종사자 95명에게 쿨링조끼, 팬 부착형 안전모, 생수 300병 등 안전보건 물품을 배부했으며, 폭염 시 읍·면별로 야외 근무 시간을 제한하는 탄력근무제를 시행해 휴식권을 보장하고 있다.

이번 조치는 30도를 웃도는 폭염경보가 지속되는 상황에서 열사병 등 온열질환을 예방하기 위한 선제 대응의 일환이다.


김대인 신안군수 권한대행은 "온열질환이 중대 재해로 이어지지 않도록 사전 예방조치를 강화하고 있다"며 "청소행정 종사자들이 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 애로사항을 청취하고 적극 지원하겠다"고 말했다.


신안은 앞으로도 폭염뿐 아니라 다양한 재난 상황에 선제적으로 대응하며 안전사고 예방에 총력을 기울일 방침이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

3명 중 1명이 쓴다는 '국민지갑'은…

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기