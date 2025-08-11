신안군, 청소행정 종사자 온열질환 예방 총력

쿨링조끼·팬 안전모 지급

탄력근무로 휴식권 보장

신안군이 폭염 속 청소행정 종사자들의 온열질환 예방을 위해 근무환경 개선에 나선다. 신안군 제공

전남 신안군이 연일 이어지는 폭염 속 청소행정 종사자들의 온열질환 예방과 안전 확보를 위해 근무환경 개선과 보호장비 지급에 나섰다.

군은 지난 8일까지 청소행정 종사자 95명에게 쿨링조끼, 팬 부착형 안전모, 생수 300병 등 안전보건 물품을 배부했으며, 폭염 시 읍·면별로 야외 근무 시간을 제한하는 탄력근무제를 시행해 휴식권을 보장하고 있다.

이번 조치는 30도를 웃도는 폭염경보가 지속되는 상황에서 열사병 등 온열질환을 예방하기 위한 선제 대응의 일환이다.

김대인 신안군수 권한대행은 "온열질환이 중대 재해로 이어지지 않도록 사전 예방조치를 강화하고 있다"며 "청소행정 종사자들이 쾌적한 환경에서 일할 수 있도록 애로사항을 청취하고 적극 지원하겠다"고 말했다.

신안은 앞으로도 폭염뿐 아니라 다양한 재난 상황에 선제적으로 대응하며 안전사고 예방에 총력을 기울일 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자



