美 "WTO 체제 끝…'트럼프 라운드'로 재편" [3분 브리프]

입력2025.08.11 08:00

[한 눈에 읽기]
①USTR 대표, 사실상 WTO 체제 종식 선언
②美연준 새 이사에 스티븐 미란
③글로벌 車업계 '트럼프 관세' 직격탄

美 "WTO 체제 끝…'트럼프 라운드'로 재편" [3분 브리프]
○뉴욕증시 3대 지수, 일제상승…나스닥 최고치 경신
○애플 등 대형기술주 강세
○반도체 관세 예외 적용 기대감

Top3 NEWS
■ 美 "WTO 체제 끝났다…'트럼프 라운드'로 무역질서 재편"
○USTR 대표, '관세'와 '제조업 보호' 강조
○"무역 합의 불이행시 더 높은 관세 재부과"
○"미국 산업 기반 강화 위한 강력하고 단호한 조치 필요"
■ 美 Fed 이사에 스티븐 미란…'친 트럼프' 비둘기 목소리 커진다
○트럼프, 쿠글러 이사 후임에 미란 지명
○임기는 내년 1월까지…"정식 후임자 별도 지명"
○월러·보먼 이어 미란까지…금리 인하 주장 거세질 듯
■ 트럼프 관세에 글로벌 車업계 16조원 손실…"이제 시작"
○현대차·도요타 등 관세 직격탄
○글로벌 상위 10개사, 올해 순익 25% 감소
○가격인상·생산 이전 단기 대응 어려워
○평촌동 A치과 치아보험 사기행각 벌이다 최근 덜미
○의사·상담실장·설계사·환자 등 3억원 편취
○남매사이 치과끼리 환자 교환해 기록 속이기도

○10년 전 약 1.23조원 투자…현재 가치는 2300억원
○침체 와중에 '면허취소 검토'로 또 장외거래 주가 폭락
○갈수록 추락하는 실적 부진·해외사업 위축 등이 원인

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 한라캐스트 청약, 예정 공모가 5100~5800원

코스닥 삼성스팩10호 청약, 예정 공모가 2000원

코스닥 제이피아이헬스케어 청약, 예정 공모가 2만원

코스닥 그래피 청약, 확정 공모가 1만5000원


해외

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 24℃(0) ｜최고기온 : 29℃(0℃)
○강수확률 오전 10%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

