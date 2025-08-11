美 "WTO 체제 끝…'트럼프 라운드'로 재편" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①USTR 대표, 사실상 WTO 체제 종식 선언

②美연준 새 이사에 스티븐 미란

③글로벌 車업계 '트럼프 관세' 직격탄

○뉴욕증시 3대 지수, 일제상승…나스닥 최고치 경신

○애플 등 대형기술주 강세

○반도체 관세 예외 적용 기대감

■ 美 "WTO 체제 끝났다…'트럼프 라운드'로 무역질서 재편" ○USTR 대표, '관세'와 '제조업 보호' 강조

○"무역 합의 불이행시 더 높은 관세 재부과"

○"미국 산업 기반 강화 위한 강력하고 단호한 조치 필요"

■ 美 Fed 이사에 스티븐 미란…'친 트럼프' 비둘기 목소리 커진다 ○트럼프, 쿠글러 이사 후임에 미란 지명

○임기는 내년 1월까지…"정식 후임자 별도 지명"

○월러·보먼 이어 미란까지…금리 인하 주장 거세질 듯

■ 트럼프 관세에 글로벌 車업계 16조원 손실…"이제 시작" ○현대차·도요타 등 관세 직격탄

○글로벌 상위 10개사, 올해 순익 25% 감소

○가격인상·생산 이전 단기 대응 어려워

그래픽 뉴스 : 치과에 설계사 채용해 기록조작…의사 등 100여명 연루[신종보험사기]

○평촌동 A치과 치아보험 사기행각 벌이다 최근 덜미

○의사·상담실장·설계사·환자 등 3억원 편취

○남매사이 치과끼리 환자 교환해 기록 속이기도

the Chart : 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨

○10년 전 약 1.23조원 투자…현재 가치는 2300억원

○침체 와중에 '면허취소 검토'로 또 장외거래 주가 폭락

○갈수록 추락하는 실적 부진·해외사업 위축 등이 원인

코스닥 한라캐스트 청약, 예정 공모가 5100~5800원

코스닥 삼성스팩10호 청약, 예정 공모가 2000원

코스닥 제이피아이헬스케어 청약, 예정 공모가 2만원

코스닥 그래피 청약, 확정 공모가 1만5000원

