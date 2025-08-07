본문 바로가기
국민연금, 기금운용 전문가 22명 모집

이민우기자

입력2025.08.07 14:39

합격자 11월 임용 예정

국민연금공단이 연금을 운용할 전문가 22명을 채용한다.


7일 국민연금공단 기금운용본부는 오는 21일까지 2차 자산운용 전문가 공개 모집을 실시한다고 밝혔다.

수탁자책임, 주식, 채권, 대체투자, 리스크관리, 자금관리 등 기금운용 각 분야에서 직급별로 책임운용역(2명), 전임운용역(20명) 등 총 22명을 선발할 계획이다.


서류 전형, 경력 검증, 면접 전형, 최종 합격자 발표 등을 거쳐 선발된 인력은 오는 11월 임용된다.


서류 지원은 국민연금공단 누리집(홈페이지)에서 할 수 있다. 채용 전체 과정은 지원자가 이름·학력·연령·성별·가족사항 등을 밝히지 않는 블라인드 방식으로 진행된다.

모집 분야별로 중복지원은 불가하다. 채용직무에 적격자가 없다고 판단되는 경우 채용하지 않을 수 있다.


분야별·직급별 자격요건 등 채용과 관련된 자세한 사항은 국민연금공단 및 국민연금기금운용본부 누리집 '채용공고'에서 확인하면 된다.

연합뉴스

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

