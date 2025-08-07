국민연금, 기금운용 전문가 22명 모집

합격자 11월 임용 예정

국민연금공단이 연금을 운용할 전문가 22명을 채용한다.

7일 국민연금공단 기금운용본부는 오는 21일까지 2차 자산운용 전문가 공개 모집을 실시한다고 밝혔다.

수탁자책임, 주식, 채권, 대체투자, 리스크관리, 자금관리 등 기금운용 각 분야에서 직급별로 책임운용역(2명), 전임운용역(20명) 등 총 22명을 선발할 계획이다.

서류 전형, 경력 검증, 면접 전형, 최종 합격자 발표 등을 거쳐 선발된 인력은 오는 11월 임용된다.

서류 지원은 국민연금공단 누리집(홈페이지)에서 할 수 있다. 채용 전체 과정은 지원자가 이름·학력·연령·성별·가족사항 등을 밝히지 않는 블라인드 방식으로 진행된다.

모집 분야별로 중복지원은 불가하다. 채용직무에 적격자가 없다고 판단되는 경우 채용하지 않을 수 있다.

분야별·직급별 자격요건 등 채용과 관련된 자세한 사항은 국민연금공단 및 국민연금기금운용본부 누리집 '채용공고'에서 확인하면 된다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



