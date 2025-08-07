본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

"AI·모빌리티 유럽으로"…벤처기업協, SCEWC 참가기업 모집

이성민기자

입력2025.08.07 08:50

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 14일까지 온라인 접수

벤처기업협회는 오는 11월4일부터 스페인 바르셀로나에서 열리는 '2025 스페인 바르셀로나 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)' 한국관에 참가할 벤처기업을 모집한다고 밝혔다.


SCEWC는 스마트시티 분야 세계 최대 규모의 박람회로, 매년 135개국 850개 도시, 860여 개의 글로벌 기업이 참가한다. 디지털 전환, 도시환경, 모빌리티, 정부혁신 등 다양한 주제로 150여 개의 부대행사와 비즈니스 교류가 진행될 예정이다.

"AI·모빌리티 유럽으로"…벤처기업協, SCEWC 참가기업 모집
AD
원본보기 아이콘

협회는 KOTRA와 함께 한국 공동관을 구성해 벤처기업 7개사를 지원한다. 참여기업에는 ▲전시 참가 및 부대비용의 70% 지원 ▲편도 해상운송비 ▲사전 마케팅 및 현지 홍보 ▲바이어 미팅 주선 및 통역비 등 전시회 현장 지원 등 다양한 혜택을 제공한다.

인공지능(AI), 데이터, 사물인터넷(IoT), 에너지·환경, 모빌리티, 건축기술, 보안, 금융, 드론 등 스마트시티 관련 분야에서 유럽 및 글로벌 시장 진출을 준비하고 있는 벤처기업이라면 누구나 참여할 수 있다. 신청은 오는 14일까지 벤처기업협회 홈페이지와 중소기업 해외전시포탈에서 온라인으로 하면 된다.


협회 관계자는 "SCEWC는 스마트시티와 관련된 글로벌 트렌드를 가장 빠르게 체감할 수 있는 무대"라며 "유럽 시장 진출을 희망하는 벤처기업에 전략적 기회가 될 것"이라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기