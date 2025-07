배우균·방현진 화순전남대병원 교수, 국제학술대회 '젊은 연구자상'

(왼쪽부터) 화순전남대학교병원 종양내과 배우균, 방현진 교수. AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원 종양내과 배우균·방현진 교수 연구팀은 '대한종양내과학회 국제학술대회(KSMO 2025)' 젊은 연구자상(Young Investigator Award) 수상자로 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.

배우균·방현진 교수는 '유산균이 방광암 종양미세환경을 조절해 항암 면역반응을 향상시킨다(Lactic Acid Bacteria Enhance Antitumor Immunity in Bladder Cancer via Modulation of the Tumor Microenvironment) 연구'로 우수성을 인정받았다. '젊은 연구자상'은 종양내과 분야에서 혁신적이고 임상적 파급력이 큰 연구를 수행한 연구자에게 수여되는 상이다.

연구팀은 유산균이 방광암 종양 미세환경 내 면역반응을 활성화해 항암 효과를 증진시킬 수 있다는 가능성을 제시했다. 이 같은 결과는 면역항암치료의 반응률을 높이는 데 실질적 기여를 할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

배우균 교수는 "이번 수상을 계기로 면역과 미생물의 관계에 대한 암 치료 연구를 더욱 발전시켜 나가겠다"며 "앞으로도 환자 맞춤형 면역치료 전략 개발에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, KSMO 2025는 오는 9월 4~5일 서울에서 열리며 국내외 종양내과 전문가들이 참석해 최신 암 치료 성과를 공유한다. 배우균·방현진 교수는 이번 학회에서 연구내용을 발표할 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>