엘리스그룹 "AI헬피, UN AI 글로벌 서밋서 우수사례 선정"

엘리스그룹은 지난 8일부터 11일(현지시간)까지 스위스 제네바에서 열린 '인공지능(AI) 포 굿 글로벌 서밋 2025(AI for Good Global Summit 2025)'에서 AI 교과서용 'AI헬피'가 우수 AI 활용 사례로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이 행사는 UN 산하의 국제전기통신연합(ITU)이 주관하며 전 세계 정부, 공공기관, 기업 관계자 등이 모여 혁신적인 AI 기술로 사회적 과제 해결 방안을 논의하는 자리다.

엘리스그룹 'AI헬피'가 지난 8~11일 스위스 제네바에서 열린 '인공지능(AI) 포 굿 글로벌 서밋 2025'에서 우수 AI 활용 사례로 선정됐다.

엘리스그룹은 ITU의 '이노베이션 포 임팩트 AI 유즈 케이스(Innovate for Impact AI Use Case)'에 'AI 교과서를 위한 AI헬피(AI Helpy for AI Textbook)'를 출품해 우수 AI 활용 사례로 선정됐다. 지난 9일 열린 워크숍에는 김재원 엘리스그룹 대표가 발표자로 나서 AI 교과서를 위한 AI헬피를 소개했다.

엘리스그룹은 ITU의 'AI 스킬즈 코올리션(AI Skills Coalition)' 공식 파트너로도 선정됐다. 이는 ITU와 UN이 추진하는 글로벌 교육 플랫폼으로 다양한 AI 교육 콘텐츠를 개발하고, 보급하는 것을 목표로 한다. 엘리스그룹은 글로벌 AI 역량 강화에 기여할 수 있는 AI 교육 콘텐츠를 개발해 제공할 계획이다.

김재원 대표는 "AI헬피가 앞으로도 국내 공교육 현장과 글로벌 교육 현장에서 학생에게는 안전하고 믿을 수 있는 교육 환경을 제공하고, 선생님들은 업무를 더욱 효율적으로 변화시켜 나갈 수 있도록 정부 차원의 관심과 지원을 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



