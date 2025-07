"빵도 맛있고, 숙소도 싸고, 최고"…亞 '가성비' 여행자 입맛 딱 맞춘 대전

대구, 대전도 평균 숙박비 낮아

"Z세대 중심 가성비 여행 인기"

전 세계적인 인플레이션과 경제적 불확실성이 지속되면서 한정된 예산으로 다양한 경험을 누릴 수 있는 '가성비 여행'이 새로운 트렌드로 부상하고 있는 가운데, 대한민국 대전시가 여행 플랫폼 아고다에서 선정한 아시아 가성비 여행지 9위에 올랐다.

2일 아고다는 올 6월부터 8월까지의 여름 시즌 동안 아시아 지역 내에서 합리적인 여행이 가능한 여행지 중 하나로 대한민국 대전을 선정했다고 밝혔다.

이번 순위는 아고다가 아시아 9개 주요 시장을 대상으로 자사 플랫폼 내 평균 숙박 요금을 분석한 결과다. 대전은 1박 평균 12만6294원을 기록해 전체 9위에 올랐다. 1위는 인도네시아 수라바야가 차지했으며, 그 뒤를 인도 티루파티, 태국 핫야이, 베트남 달랏, 필리핀 일로일로, 말레이시아 쿠칭, 일본 나고야, 대만 가오슝, 대한민국 대전이 이었다.

전통적으로 '교육의 도시'로 알려져 온 대전은 최근 MZ 세대를 중심으로 '유잼 도시'로 거듭나며 젊고 역동적인 여행지로 새롭게 각광받고 있다. 서울과의 뛰어난 접근성과 편리한 교통 인프라를 바탕으로 가성비를 중시하는 여행객들에게 실속 있는 여행지로 인기다.

특히 대전 대표 빵집 '성심당'은 착한 가격에 다양한 베이커리를 맛볼 수 있어 가성비 '빵지순례' 필수 코스로 손꼽힌다. 여기에 최근 좋은 성적을 이어가고 있는 프로야구팀 '한화 이글스'의 홈구장도 위치해 있어 여행과 스포츠 관람을 동시에 즐기려는 실속파 여행객들 사이에 관심이 높다.

앞서 지난 24일(현지시간)에는 일본 STV(홋카이도 방송) '도산코 와이드'에서 '가족과 함께 즐기는 한국의 숨은 명소'라는 주제로 대전 여행지가 소개됐다. 방송에서 성심당을 찾은 일본인 리포터는 튀김소보로에 대해 "이 빵 하나 먹으러 서울에서 KTX를 타고 오는 이들도 있을 정도다. 하루 판매량이 4만 개에 달할 정도로 인기가 높다"고 설명했다. 시식에 나선 리포터는 "겉은 쿠키처럼 바삭하고 속은 촉촉하고 부드럽다"며 "이런 식감은 처음이다. 일본에서는 경험한 적 없는 식감"이라며 감탄을 쏟아냈다.

국내 도시 중에서는 대전 외에도 대구와 제주가 각각 1박 평균 13만1726원과 14만3948원을 기록하며 대한민국 인기 가성비 여행지로 선정됐다.

이준환 아고다 한국지사 대표는 "한국의 Z세대를 중심으로 불필요한 지출을 최소화하는 '요노(YONO, You Only Need One)' 트렌드가 확산되면서 가격 대비 만족도가 높은 여행지에 대한 수요가 높아지고 있다"라며 "아고다가 제공하는 맞춤형 숙박, 항공, 액티비티 특가 상품을 통해 예산에 구애받지 않고 보다 효율적으로 알찬 여름휴가를 계획해 보시길 바란다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



