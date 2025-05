"클릭 한번에 수백억"…암호화폐 부자 노린 '렌치공격' 뭐길래

암호화폐 부자 노린 범죄 증가

강제 탈취 당해도 돌이킬 수 없어

해외에서 암호화폐(가상자산) 부자들을 노린 물리적 폭력 범죄가 증가하고 있다. 암호화폐 지갑의 비밀번호를 강제로 알아내기 위한 목적인데, 암호화폐는 한번 탈취당하면 되돌릴 수 없다는 점에서 취약하다는 지적이 나온다.

29일(현지시간) AP통신에 따르면 최근 한 이탈리아 남성이 미국 뉴욕 맨해튼의 고급 타운하우스에서 약 17일간 감금돼 고문당한 사건이 발생했다. 범인들은 피해자의 비트코인 지갑 비밀번호를 알아내기 낼 목적으로 이 남성을 폭행하고 약물을 투여하는 등 심각한 학대를 한 것으로 알려졌다.

이같이 암호화폐 탈취를 위해 물리적 폭력을 가하는 것을 '렌치 공격'이라고 한다. 온라인 만화에서 유래된 이 단어는 아무리 고도의 보안 기술을 사용하더라도, 누군가를 몽키스패너(렌치)로 때려서 비밀번호를 알아내면 소용없다는 점을 풍자해 밈(meme, 유행 콘텐츠)처럼 사용됐다.

하지만 최근 암호화폐 보유자 노린 범죄가 증가하면서 단순한 농담으로 여겨졌던 상황이 실질적인 위협이 되고 있다. 앞서 암호화폐 관련 범죄는 해킹 등 디지털 피해가 다수였지만 최근엔 실제 폭력을 동반한 유형의 범죄도 나타나면서다.

TRM랩스의 암호화폐 추적 전문가 필 애리스는 최근 블로그 글에 게재한 글을 통해 암호화폐가 주류 금융 시장으로 진입하면서 렌치 공격이 증가하고 있다고 밝혔다. 그는 "폭력을 사용해 목적을 이루는 데 익숙한 범죄 조직들은 언젠가 암호화폐로 옮겨갈 가능성이 높다"고 지적했다.

암호화폐는 보유자에게 전적인 통제권이 있기 때문 렌치 공격에 취약할 수밖에 없다. 비트코인과 같은 암호화폐는 은행이나 정부의 개입 없이도 누구나 자유롭게 자산을 보유·이체할 수 있도록 설계돼 있다. 하지만 자산이 도난당하거나 강제로 탈취당했을 경우 이를 되돌릴 방법이 사실상 없다. 몇번의 클릭으로 막대한 재산을 이전할 수 있지만, 한 번 탈취당하면 되돌릴 방법이 없는 것이다.

AP는 "'자기 책임(self-custody)'은 암호화폐 자산의 핵심 가치"라며 "이용자들은 지갑에 접근하기 위한 개인 키를 직접 보관하고 관리해야 하는데, '당신의 키가 아니면, 당신의 코인도 아니다(Not your keys, not your coins)'라는 말도 있다"고 했다.

전문가들은 렌치 공격을 막기 위해 거래를 실행하기 위해 여러 단계의 승인이 필요한 암호화폐 지갑을 사용할 것을 권장했다.





