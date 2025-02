퓨리얼, 언더싱크 정수기 '하이브리드 홈' 신제품 출시 기념 단독 런칭

정수기 필터 전문기업 (주)피코그램은 'NO렌탈' 정수기 브랜드인 퓨리얼 언더싱크형 정수기 '하이브리드 홈' 신제품 런칭을 2월 10일부터 23일까지 진행한다고 밝혔다.

하이브리드 홈 정수기는 정수 성능과 사용 편의성을 극대화한 제품으로 효율적인 공간 활용이 가능하다. 싱크대 하부에 위치해 별도의 저장 탱크 없이 가정 및 사무실에서도 효율적인 공간 활용이 가능하다. 구성 필터는 세련되고 깔끔한 블랙 컬러 디자인과 360도 회전하는 파우셋으로 원하는 각도로 편리하게 사용할 수 있다.

하이브리드 홈 정수기는 단 1개의 필터로 1L 플라스틱 생수병을 연간 약 3,000개를 절감하고 이는 생수 대비 약 100만원 절약의 효과를 가져온다.

또한, 언더싱크형 직수 방식 시스템을 채택해 별도의 저장 탱크가 없는 시스템으로 세균 번식 및 곰팡이 발생으로부터 위험없이 신선한 물을 공급할 수 있으며 강력한 고성능 필터로 총 32가지 유해물질 항목을 제거하고 우리 몸의 필수 구성 요소인 미네랄 성분은 그대로 유지한다. 유효정수량은 3,000리터이며, 국내 최고 수준이다.

하이브리드 홈 필터는 기존 3단계 교체 필터 시스템에서 1단계 필터 교체 시스템으로 더욱 간편해져 설치 기사 방문없이 1년에 1회 30초만에 누구나 손쉽게 필터 교체가 가능하다.

이 제품은 네이밍 그대로 요리, 음용, 세척 등 하이브리드로 다양하게 활용이 가능하고 25년 역사의 정수 필터 전문 기업 ㈜피코그램에서 개발부터 판매까지 직접 관리하여 대한민국 수질에 가장 최적화 되어있다.

퓨리얼 관계자는 “하이브리드 홈 정수기는 매월 내는 정수기 렌탈료나 생수 구매가 부담스러운 소비자들을 위한 NO 렌탈, NO 설치, NO 전원 제품으로 유지비용이 저렴할 뿐만 아니라 가장 친환경적으로 정수된 물을 마시는 방법” 이라며 일반 가정용으로 사용하시는 분들은 물론 사무실, 업무 공간에서 사용하는 등 다양한 분들에게 추천한다”라고 전했다.

'하이브리드 홈 정수기'의 신제품 출시를 기념하여 2월 10일부터 23일까지 최대 36% 특가 할인과 포토리뷰 이벤트 참여 고객 전원에게 신세계 상품권을 증정하며, 신규회원 가입시에는 적립금까지 추가로 증정하는 이벤트를 진행한다.

보다 자세한 내용은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.





