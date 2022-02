이준석 "국민의당, 파격 제안 뛰어넘길 기대한 듯...윤석열 경쟁력 충분"

"단일화 필수적 아냐...제시한 것 이상은 할 수 없어"

"협상 과정 공개돼 누가 진정성 있었는지 알 것"

"이태규, 대리인 아니면 새벽까지 왜 협상"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 국민의힘 대선 후보와 안철수 국민의당 후보의 '야권 후보 단일화' 불발과 관련 "지지율 격차를 봤을 때 윤석열 후보가 굉장히 예우를 한 것"이라며 "파격적인 제안임에도 일정 부분 합의했다가 나중에 파기한 것을 보면 국민의당에서 이것을 뛰어넘는 제안을 기대했던 것 같다"고 말했다.

이 대표는 28일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'과의 인터뷰에서 "저희 후보 경쟁력이 충분하기 때문에 당 내부에서는 후보가 정책과 비전 그리고 메시지에 집중하는 것이 어떻냐는 얘기가 커지고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "저는 단일화에 대해 꼭 필수적인 요소가 아니라고 판단하지만, 보수 진영에서는 아쉽게 생각할 수도 있다"면서도 "우리가 (협상 과정에서) 제시했던 것 이상은 제시할 수 없기 때문에 (단일화 가능성) 판단은 저희 영역이 아닌 것 같다"고 했다.

전날 단일화 결렬 과정에 대해서 이 대표는 "윤석열 후보는 진정성을 가지고 안철수 후보 측의 반응을 기다렸다. 윤 후보는 어느 정도 합의된 부분은 합의된 데로 진행되기를 바랐다"며 "하지만 급작스럽게 변화했고, 9시쯤 안 후보 측에서 단일화는 없다고 최종 통보를 했고 대응한 것"이라고 설명했다.

이 대표는 지난 주말 극적 타결을 할 수 있다는 예상들이 나왔던 것에 관련해 "그런 예상을 하지 않았다. 그 정도의 약한 기대치였다"며 "윤 후보는 협상 과정의 내용을 들으면서 마지막까지 안 후보 예우 차원에서 유세 일정을 조정할 정도로 기대가 있었던 것으로 보인다"고 전했다.

단일화 결렬이 윤 후보 책임이란 비판에 대해서는 "국민들께서 누가 (단일화) 진정성이 있었고 누가 진정성이 부족했는지 알 수 있을 것"이라고 답했다.

이 대표는 국민의당 측에서 전날 새벽까지 장제원 국민의힘 의원과 협상을 한 이태규 국민의당 총괄선거대책본부장이 '전권 대리인'이 아니라고 주장한 것에 대해서 "의아하다. 전권 대리인도 아닌 사람이 왜 새벽까지 협상을 하냐"며 "전권 대리인이었기 때문에 새벽까지 협상할 수 있었던 것이다"라고 반박했다.

그는 전날 서울신문 여론조사에서 단일화 후 이재명 더불어민주당 후보와 지지율 격차가 더 좁혀진 것에 대해 "내부 조사에서도 비슷한 추세를 확인했다"며 "단일화라는 것이 우리 후보의 지지율 격차를 벌리는데 주요하냐 아니면 비전과 정책 미래를 이야기하는 것이 나은가에 대해서는 (내부에서) 생각이 다르다"고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr