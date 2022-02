[아시아경제 이정윤 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 600 등락률 +0.69% 거래량 53,795 전일가 87,400 2022.02.28 10:06 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, LNG추진 컨테이너선 3척 4270억원 수주현대重지주, 2500여억 어치 한국조선해양 주식 290만주 매입2700선 붕괴된 코스피.. 안전자산 속 기회찾기 close 은 자회사인 현대삼호중공업이 4271억 규모의 컨테이너선 3척 공사 수주계약을 아시아 소재 선사와 체결했다고 28일 공시했다.

계약금액은 최근 매출액 대비 10.9%이며, 계약기간 종료일은 2024년 12월 31일이다.

