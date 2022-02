103주년 3.1절을 하루 앞둔 28일 서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판에 유관순 열사의 외침에 동참할 수 있는 '나는 당당한 대한의 국민이다' 문구가 게시돼있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.