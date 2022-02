수요 느는데 공급은 부족…지난해 아파트 청약자 수 10곳 중 8곳은 중대형

[아시아경제 김민영 기자] 지난해 아파트 분양시장에서 중대형 아파트의 인기가 뜨거웠던 것으로 나타났다.

부동산 리서치업체 리얼투데이가 지난해(한국부동산원 청약홈,1순위 청약 접수일 기준)분양된 아파트의 청약자 수를 분석한 결과 청약자가 가장 많이 몰린 상위 10곳 중 8곳이 전용면적 85㎡를 초과하는 중대형 면적인 것으로 나타났다.

상위 10곳을 차례대로 살펴보면 ▲’동탄역 디에트르 퍼스티지’(102.98㎡, 10만7508건)▲’동탄역 디에트르 퍼스티지’(102.99㎡, 7만4443건)▲’세종자이 더시티’(101.82㎡, 7만883건)▲’탕정역 예미지’(84.61㎡,5만9234건)▲’탕정역 예미지’(102.45㎡,4만9506건)▲’세종자이 더 시티’(101.42㎡,4만820건)▲’동탄역 디에트르 퍼스트지’(84.98㎡,3만6265건)▲’e편한세상 강일 어반브릿지’(101.04㎡, 3만133건)▲’세종자이 더 시티’(124.27㎡, 2만9797건)▲’세종 리첸시아 파밀리에’(90.22㎡, 2만7311건)순이다.

중대형 면적의 인기가 높았던 배경에는 전용면적 85㎡를 초과하는 중대형 면적은 추첨제가 적용돼 가점이 낮은 수요자들도 청약할 수 있기 때문이다.

현재 분양 시장에서 전용면적 85㎡이하 소형 면적의 경우 투기과열지구에서는 가점제 100%로 공급되며 조정대상지역 가점제 75%, 비규제지역은 40%가 가점제 물량으로 공급된다. 반면 전용면적 85㎡ 초과하는 중대형 면적에 대해서는 투기과열지구에서 추첨제 50%, 조정대상지역에서는 70%를 추첨제로 공급한다. 비규제지역은 추첨제 물량이 100%로 공급된다.

중대형 면적에 대한 청약 열기는 전국적인 현상이다. 수도권과 지방의 전용면적별(85㎡ 이하·초과) 평균 1순위 경쟁률을 보면 ▲수도권 85㎡ 초과87.32대 1 ▲지방 85㎡ 초과40.94대 1 ▲수도권 85㎡ 이하22.84대 1▲지방 85㎡ 이하10.55대 1 순으로 나타나 소형 아파트보다 중대형 아파트에 대한 수요가 높았다는 것을 보여준다.

이처럼 중대형 아파트에 대한 수요는 점점 커지고 있지만 분양 물량이 수요를 따라가지 못하고 있는 점도 중대형 아파트 인기가 높아진 원인 중 하나다. 지난해 전국에서 공급된 전용면적 85㎡ 초과 일반공급 물량은 1만7251가구로 전체 일반공급 물량(15만8,548가구)의 11%에 불과하다.

리얼투데이 관계자는 "청약 경쟁이 치열해지고 당첨 가점도 오르는 현실에 가점이 낮은 청약자들이 추첨제 비율이 높은 중대형 아파트로 몰려드는 중"이라며 "반면 중대형 아파트는 수요 대비 공급량도 적어 주택시장에서 더욱 귀한 몸이 돼가고 있다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr