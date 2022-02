우크라이나 침공 대선후보 “강력 유감” 한목소리..초점은 달라

이재명 공급망점검

[아시아경제 구채은 기자] 러시아의 우크라이나 침공에 대해 대선후보들이 일제히 규탄의 목소리를 냈다. 다만 후보들 간에 초점을 맞추는 부분이 ‘공급망 점검’(이재명), ‘종전선언 재고’(윤석열), ‘미국책임론’(심상정), ‘정부 입장 요구’(안철수)으로 각각 달랐다.

이재명 더불어민주당 대선후보는 24일 긴급 안보경제 연석회의에서 "우크라이나에 영토적 통일성과 주권이 존중돼야 한다"며 러시아 측에 유감을 표했다. 국내 산업에 미칠 영향을 우려하며 대책도 주문했다. 그는 "이번 사태의 장기화에 대비해 원유 같은 원자재 공급망과 식량안보 상황을 재점검해야 한다"며 "전쟁과 경제제재 영향을 받을 수출입 기업의 애로현황을 파악하고 긴급 자금지원과 같은 시급한 대책이 필요하다. 소재·부품·장비 산업을 각별히 살펴 기업운영에 어려움 없도록 해야 한다"고 말했다.

윤석열 국민의힘 후보는 25일 우크라이나 사태 관련 긴급 대책회의에서 "동맹국인 미국을 비롯하여 영국 프랑스 독일 일본 등 국제법을 준수하는 자유주의 국가들과 이 사태의 평화적 해결을 위한 협력을 해야 한다"고 했다. 다만 윤 후보는 "강대국에 둘러싸인 우리에게도 생생한 교훈이 되는 일임을 분명히 인지해야 한다"면서 "정부는 종전선언에 대한 집착을 내려놓고 한미 동맹을 바탕으로 북의 도발을 막고, 한반도를 안정시킬 실질적인 외교전략을 펼쳐야 할 것"이라고 언급했다.

심상정 정의당 후보는 ‘미국 책임론’을 부각했다. 심 후보는 24일 사회관계망서비스(SNS)에 "냉전 이후 미국의 무분별한 동맹 확장정책과 일방적인 독주를 통한 러시아 포위 전략이 이번 사태를 만들었다"며 "아시아에서도 불가능한 시나리오가 아니다"고 했다. 안철수 국민의당 후보는 정부의 명확한 입장을 요구했다. 그는 SNS를 통해 "세계 민주주의와 모든 민족과 국가의 자주와 독립은 지켜져야 한다"면서도 "세계 3차 대전으로 확장될 수도 있는 중대한 국제정세 속에서 청와대는 무슨 준비를 어떻게 하고 있는지 명확히 밝혀야 한다"고 했다.

