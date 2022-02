한-이집트 인프라 협력 강화…철도·수소트램 등

국토교통부는 노형욱 장관이 2월 23일부터 25일까지 3일간 이집트를 방문해 카이로 메트로 전동차 공급사업 수주를 지원하고 양국 간 인프라 협력 강화 등 경제협력 확대 방안에 대해 논의했다고 25일 밝혔다.

이번 방문은 지난 1월 문재인 대통령의 이집트 순방 시 체결한 10억불 규모의 '한-이집트 차관지원 양해각서(MOU)' 후속조치의 일환으로 이뤄졌다.

노 장관은 24일 이집트 카멜 알 와지르(Kamel Al-Wazir) 교통부 장관을 만나 카이로 메트로 2·3호선 전동차 추가 공급사업(320칸, 약 7842억)에 대한 양국의 협력 강화방안과 재원조달방안에 대해서 협의했다.

특히, 양국 정부 간(G2G) 협력을 통해 협력의 기반을 넓히고 한국 기업의 수주경쟁력을 한층 강화하는 '한-이집트 철도 협력 양해각서(MOU)'를 체결했다.

2012년부터 약 1조원 규모의 카이로 메트로 1·2·3호선 전동차 공급사업에 협력한 바 있는 국내 기업이 이집트 내에서 경쟁력을 높이고 이집트를 교두보로 중동·아프리카 지역에 진출을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

이집트 교통부 카멜 장관은 "최첨단 기술력을 보유한 한국은 이집트의 철도분야 협력은 물론 스마트시티, 친환경 도시를 함께 할 최적의 파트너"라면서 "다양한 분야에서 한국의 경험을 배우고 이를 통해 양국 간 호혜의 협력관계를 한 층 더 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

