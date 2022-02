한화 금융계열사들, 기업지배구조헌장 제정 "ESG경영 적극 실천"

[아시아경제 이창환 기자] 한화생명과 한화손해보험, 한화투자증권 등 한화 금융계열사들이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의지를 표명하고 기업지배구조 확립과 주주권익 보호, 공정한 기업활동에 대한 의지를 선언하는 ‘기업지배구조헌장’을 제정했다고 25일 밝혔다.

한화생명은 전일 이사회를 열고 ‘기업지배구조헌장’을 제정했다. 헌장을 통해 주주 및 다양한 이해관계자의 권익 보호를 위한 조항들과 이사회, 감사위원회의 규정 및 책임 등을 명확히 했다.

여승주 한화생명 사장은 “혁신적인 비즈니스 모델을 통한 차별화된 경쟁력을 기반으로 고객의 삶을 풍요롭게 하고 사회에 기여하겠다”며 “건전한 지배구조를 확립하고 지속가능한 성장의 토대를 마련해 기업과 사회가 함께 발전하도록 하겠다”는 목표를 제시했다.

앞서 김승연 한화그룹 회장은 올해 신년사에서 “ESG가 글로벌 기업의 핵심 경영원칙”이라고 강조하며 글로벌 수준의 지속가능경영 실천을 요청한 바 있다. 이에 한화금융계열사들이 ESG경영을 통한 사회적 가치 창출을 위해 힘을 모았다는 설명이다.

한화손해보험은 24일, 한화투자증권은 22일 이사회를 실시하고 ‘기업지배구조헌장’을 공표하고 ESG경영 실천에 대한 의지를 밝혔다.

