쎌바이오텍, 건기식 산업발전 공로 식약처장 표창 수상

마이크로바이옴 전문 기업 쎌바이오텍은 23일 개최된 '제33차 한국건강기능식품협회 정기총회'에서 정명준 대표가 식품의약품안전처장 표창을 수상했다고 밝혔다.

정 대표는 유산균 관련 깊이 있는 연구와 다양한 제품 개발로 건강기능식품 산업발전과 국민건강 증진에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

쎌바이오텍은 우리나라의 김치, 된장, 젓갈 등 다양한 전통 발효식품에서 프로바이오틱스 강국으로 발돋움할 가능성을 발견하고, 한국인 장 건강에 최적화된 100% 한국산 유산균을 연구해 왔다. 이를 국가별로 최적화해 세계 40여개국에 수출하고 있으며, 8년 연속 프로바이오틱스 국내 수출 1위를 기록하는 등 국가 위상 증대에 기여해왔다.

쎌바이오텍 관계자는 “지난해 국무총리상에 이어 올해 식약처장 표창까지 한국산 유산균 선도기업으로서 그동안의 노력을 인정받아 매우 기쁘다”며 “앞으로도 한국산 유산균의 우수성을 바탕으로 건강기능식품 시장에 기여할 수 있도록 지속해서 노력할 것”이라고 말했다.

쎌바이오텍은 27년간 ‘100% 한국산 유산균’만을 연구해온 마이크로바이옴 전문기업이다. 한국인 인체 유래 균주에 대한 특허 기술과 한국인 대상 임상데이터를 다수 보유하고 있으며, ▲프로바이오틱스 브랜드 ‘듀오락’ ▲마이크로바이옴 스킨케어 브랜드 ‘락토클리어’ ▲맞춤형 장 건강 헬스케어 서비스 ‘쎌바이옴’ 등 마이크로바이옴에 특화된 사업들을 전개하고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr