러시아 푸틴 "외교적 해법 열려있다…하지만 국익은 타협 불가"

[아시아경제 김형민 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 23일(한국시간) 우크라이나와 외교적 해법을 모색할 준비가 돼 있다면서도 국익은 타협이 불가능한 사안이며 무력 대결도 불사하겠다는 입장을 밝혔다.

타스 통신에 따르면, 푸틴 대통령은 이날 '조국 수호자의 날'(군인의 날) 기념 연설에서 "우리나라는 직접적이고 정직한 대화, 가장 어려운 문제의 외교적 해결 모색 등에 항상 열려있다"면서 "하지만 러시아의 이익과 우리 국민의 안전은 우리에겐 무조건적인 것"이라고 강조했다.

이어 "앞으로도 육군과 해군을 발전시키고 현대화하며 군대의 효율성을 증강하고 군대가 첨단 장비로 무장할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

그는 "러시아는 이미 다른 나라에는 없는 첨단무기들을 실전배치했다"면서 "앞으로도 극초음속 무기와 신물리법칙에 기초한 무기 등 유망한 무기들을 개발하고 (여기에) 디지털 기술, 인공지능 기술 등의 적용을 확대할 것"이라고 말했다.

푸틴 대통령은 이날 연설을 통해 서방과의 협상 가능성을 언급하면서도 필요할 경우 군사력 사용도 배제하지 않겠다는 의지를 확인한 것으로 해석된다.

서방은 러시아가 우크라이나 주변에 대규모 병력을 배치하고 침공을 위협하는 가운데, 우크라이나 동부 돈바스 지역 친러 분리주의자들이 선포한 공화국들의 독립을 승인하면서 이곳으로 군대를 보내려 준비하고 있다고 비난한다. 반면 러시아는 오히려 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 서방의 지원을 받아 러시아를 위협하고 있으며 서방은 이런 우크라이나에 무기와 군사장비들을 제공하면서 러시아와의 대결 수위를 높이고 있다고 맞대응하고 있다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr