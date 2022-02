[아시아경제 지연진 기자] LX인터내셔널 LX인터내셔널 001120 | 코스피 증권정보 현재가 27,950 전일대비 200 등락률 -0.71% 거래량 307,716 전일가 28,150 2022.02.23 14:59 장중(20분지연) 관련기사 "현대차 25만대·롯데 에틸렌 연 100만t 생산"…韓-인니 협력 확대[클릭 e종목]"LX인터내셔널, 신규투자·주주환원정책 기대"[클릭e종목]"LX인터내셔널, 실적 순항 중" close 은 450억원을 투자해 자회사 에코앤로지스부산 주식 100%(900만주)를 취득한다고 23일 밝혔다.

이 회사는 "친환경 물류센터 개발 및 운영 사업을 추진할 것"이라고 설명했다.

