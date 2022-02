경북 경산시, 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 … 일반 10만원, 저소득층 60만원 지급

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 가정용 일반 보일러를 친환경 저녹스 보일러로 설치(신규, 교체)하는 가구에 보조금을 지급한다.

저녹스 보일러 설치 지원사업은 기존 보일러에서 배출되는 대기오염 물질인 질소산화물 배출량을 저감하고, 에너지 효율을 높혀 난방비 절약에 도움을 주는 사업이다.

올해 지원 대상은 총 1650대로, 일반가구에 1600대, 저소득층에 50대를 배정하고 있다.

저소득층 신청접수 건수가 50대를 초과하면, 일반가구 배정물량을 저소득층으로 전환할 수 있다.

지원대상에 선정되면 일반가구 10만원, 저소득층에 60만원의 보조금을 지급한다.

신청 접수는 다음달 2일부터이며, 신청 서류는 우편으로 접수하거나 보일러 판매 업체를 통해 대리접수할 예정이다.

경산시 관계자는 “경산시는 2020년부터 2년 동안 저소득층 46가구를 포함해 총 4246가구의 시민에게 저녹스 보일러 설치 보조금을 지원했다”며 “올해도 많은 시민이 보조금 혜택을 누릴 수 있기를 바란다”고 말했다.

