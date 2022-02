'대장동 그분 의혹' 조재연 대법관, 오늘 오후 기자회견…"의혹 해명할 것"

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹의 핵심 단서인 '정영학 녹취록' 속 '그분'으로 의심 받는 조재연 대법관이 23일 입장을 밝힌다.

법조계에 따르면, 조 대법관은 이날 오후 2시 대법원에서 기자회견을 열고 그간 제기된 의혹과 관련해 입장을 발표할 예정이다.

대법원 관계자는 "조 대법관이 최근 일련의 언론보도 내용에 대해 설명하고 질문에 답할 예정"이라고 설명했다.

조 대법관은 대장동 의혹 핵심 멤버인 김만배씨가 녹취록에서 50억원 상당의 빌라를 제공하려 했다는 취지로 언급돼 논란이 일고 있다. 조 대법관이 대장동 사건에 연루됐다는 의혹은 지난해 10월 이미 한 차례 나왔다가 최근 한국일보가 검찰에 제출된 정영학 회계사의 녹취록을 공개하면서 '그분'이 현직 대법관이라고 보도해 다시 불거졌다.

이 의혹에 대해 조 대법관과 김씨 측 변호인, 검찰은 실체가 없다며 부인해왔다.

